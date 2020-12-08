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    Думки вголос

    Закон про брехню у деклараціях: кого хочуть обманути «слуги народу?»

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Закон про брехню у деклараціях: кого хочуть обманути «слуги народу?»

    Зеленський має накласти вето на закон про відповідальність за недостовірне декларування, який прийняла його фракція

    Мовою оригіналу

    «...And The Oscar goes to...  Volodymyr Zelensky, Servant of the people!» Просто  не успеваешь удивляться этой изворотливости. То есть фракция Слуга народа, контролирующая комитет, поставила на голосование и дала большинство голосов за принятие закона о штрафах (админответственности) за недостоверное декларирование ВМЕСТО криминальной ответственности, а теперь президент заявляет, что он ЗА криминальную ответственность!

    Так почему же президент не заявил об этом ДО голосования? Ведь в таком случае его фракция не приняла бы данную редакцию закона!  Слова и действия полностью противоречат другу другу, кого вы этим хотите обмануть?

    Надеюсь, после такого заявления Зеленский наложит вето на закон о ответственности за недостоверное декларирование, который приняла его фракция.  И внесет законопроект, который предусматривает криминальную ответственность за незаконное декларирование. Сейчас ситуация все еще в руках президента, он может не допустить позора и все исправить.

    Потому что если после такого странного заявления, он все-таки подпишет закон, это будет не политический Оскар, о котором каждый день мечтает Зеленский, а самая худшая Малина.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: декларація Володимир Зеленський партія Слуга народу
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