Зеленський на два дні поїхав на Закарпаття



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленський побуває на місцевому виробництві

Глава держави проінспектує хід реконструкції автомобільного пункту пропуску на державному кордоні

Президент Володимир Зеленський розпочав дводенну робочу поїздку до Закарпатської області. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Глава держави проінспектує хід реконструкції автомобільного пункту пропуску на державному кордоні та ознайомиться з проектом відновлення Міжнародного аеропорту «Ужгород», – йдеться в повідомленні.

Також планується, що Зеленський огляне капітальний ремонт медичного закладу та ознайомиться зі станом реалізації програми «Велике будівництво» в області.

Крім того, президент візьме участь у представленні проекту Стратегії розвитку Закарпатської області до 2027 року.

Глава держави побуває на місцевому виробництві та проведе зустріч із представниками провідних компаній регіону. Крім того, запланований огляд Зеленським об'єктів культурної сфери та пам'яток архітектури в регіоні, які можуть бути привабливими для туристів.

Раніше пресслужба Закарпатської ОДА повідомляла, що Зеленський відвідає область у п'ятницю, 25 вересня.