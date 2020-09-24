Зеленський скасував візит до Білорусі



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Раніше Зеленський порекомендував президенту Білорусії Олександру Лукашенку провести повторні вибори президента

У білоруському посольстві повідомили, що візит на форум розвитку регіонів скасований за ініціативою української сторони

Президент України Володимир Зеленський скасував свій візит до Білорусі. Про це повідомило білоруське посольство в Україні на своїй сторінці в Facebook, а пізніше підтвердила прессекретарка Зеленського Юлія Мендель.

У диппредставництві заявили, що візит на форум розвитку регіонів скасований за ініціативою української сторони. Київ запропонував перенести його на 2021 рік.

«У липні ми направили запрошення від імені білоруського уряду всім керівникам українських регіонів. Станом на серпень були отримані підтвердження участі від половини областей України. Опрацьовувався офіційний візит Володимира Зеленського в Білорусь...

Буквально на днях українська сторона звернулася до нас з ініціативою перенести Форум на 2021 рік. Фактично перекреслена спільна підготовча робота», – заявили у білоруському посольстві. Також у білорусі стверджують, що «постраждають в першу чергу економіки наших країн, міжрегіональні зв'язки і між простими людьми».

«Руйнувати легко, створювати набагато важче. Раз керівництво України поставило відносини «на паузу», значить, продовжимо спілкуватися з областями, містами, сільськими радами, бізнесом. Ми до цього готові», – повідомили у білоруському посольстві.

Як повідомлялося, 16 вересня Україна заявила про свій нейтралітет щодо політичної кризи в Білорусії.

Раніше Зеленський порекомендував президенту Білорусії Олександру Лукашенку провести повторні вибори президента. «Я б точно сказав: «Протягом місяця буде нове голосування. І я беру участь в нових виборах. Хто ще хоче брати участь - вперед! » – зазначив український лідер. У Білорусії відхрестилися від «заїжджених» рад, зазначивши, що в ситуації, що склалася хотіли б в першу чергу відчути підтримку.

23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

Нагадаємо, українська держава не вважає легітимною інавгурацію Лукашенка.

ЄС не визнає легітимність Олександра Лукашенка та закликав до проведення нових вільних виборів у Білорусі.

У комітеті Сенату США заявили, що Лукашенко більше не є президентом Білорусі. Американські політики закликали Лукашенка піти у відставку.

До слова, білоруська опозиція має намір провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Олександра Лукашенка.

23 вересня у Білорусі на акціях протесту було затримано 259 осіб.