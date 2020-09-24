СБУ викрила на Закарпатті нелегальні вирубки цінної деревини на понад 3,5 млн грн



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Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності

У Мокрянському лісогосподарстві несанкціонована вирубка лісу оцінена у 3 млн грн, а у у Великоберезнянському лісгоспі - у 500 тис грн

Служба безпеки України викрила і блокувала на Закарпатті схему масштабного розкрадання лісових ресурсів у Мокрянському та Великоберезнянському державних лісгоспах. Про це йдеться на сайті відомства.

За попередніми даними слідства, посадовці Мокрянського лісового господарства допустили проведення несанкціонованих рубок дерев цінних порід на території держпідприємства.

«За оцінками експертів-екологів, протиправна діяльність фігурантів провадження завдала шкоди природоохоронному фонду держави на понад 3 мільйони гривень. У межах кримінального провадження трьом посадовцям держлісгоспу, у тому числі й виконуючому обов’язки директора, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу вирубали ліс на 3 млн грн, а у країни», – повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що у Великоберезнянському лісгоспі службовці держпідприємства сприяли незаконним вирубкам деревини на ввірених їм територіях лісового фонду для подальшого збуту державного лісу комерційним структурам.

«Під час оглядів ділянок з фахівцями-екологами співробітники СБУ встановили факти систематичного проведення незаконних рубок та завдання шкоди державі на майже 500 тисяч гривень», – інформує СБУ.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Викриття обох фактів проводилося спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у Львові, під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Як повідомлялося 22 вересня, СБУ викрила на Закарпатті інтернет-агітатора, який закликав до насильницької зміни влади.