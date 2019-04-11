Зеленський не прийшов до Порошенка в студію «1+1». Каже, що полетів у Францію



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Зеленський розповів, що зараз перебуває у Франції

Кандидат в президенти Володимир Зеленський не прийшов до чинного президента Петра Порошенка у студію телеканалу «1+1».

Про це Зеленський заявив в ефірі ток-шоу «Право на владу»

Раніше Порошенко запросив свого опонента Володимира Зеленського прийти на дебати.

Пізніше Зеленський включився у студію телефоном. Він розповів, що зараз перебуває у Франції і, за його словами, Порошенко це знає, тому «дивно», що він його запрошує на дебати.

Зеленський сказав, що буде брати участь у дебатах тільки 19 квітня на стадіоні НСК «Олімпійський» і кинув слухавку.

У штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського 11 квітня заявили про можливість проведення дебатів із нинішнім президентом і кандидатом на новий термін Петром Порошенком через телеміст у прямому ефірі.

Нагадаємо, кандидат в президенти Володимир Зеленський сам запропонував провести дебати на НСК «Олімпійський». Після того, як Порошенко погодився, Зеленський почав ставити нові вимоги – модератор Юлія Тимошенко, 19 квітня, коли за законом дебати мають проходити на Сусіпільному.

В результаті Петро Порошенко чекає Володимира Зеленського на НСК Олімпійський 14 квітня о 14:14 для проведення дебатів.

Сьогодні голова фракції БПП Артур Герасимов заявив, що команда Зеленського каже, що їх кандидат в президенти не готовий до дебатів 14 квітня на НСК «Олімпійський».

«Нажаль, сьогодні (у четвер – ред.) ми почули від команди Володимира Олександровича, (Зеленського – ред.) що він не готовий, не хоче приймати участь в цих дебатах (на НСК «Олімпійській« 14 квітня о 14:14) і, на жаль, ми не розуміємо, якого кота у мішку ховають» - сказав він.