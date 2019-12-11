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    Зеленський підписав бюджет на 2020 рік

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    Зеленський підписав бюджет на 2020 рік

    Доходи держбюджету-2020 до другого читання Кабмін запропонував встановити на рівні 1 093,669 млрд гривень, витрати - 1 180,099 млрд гривень

    Президент Володимир Зеленський підписав законопроект про бюджет України на 2020 рік. Про це йдеться в картці законопроєкту на сайті Ради.

    Він отримав статус «повернуто з підписом від президента».

    Головні цифри бюджету:

    - доходи заплановані в розмірі 1,094 трлн грн, видатки — 1,108 трлн грн. Дефіцит становитиме 2,09% валового внутрішнього продукту;

    - курс гривні буде близько 27 за долар;

    - на соціальну сферу, зокрема, пенсії та субсидії, виділили 294 млрд грн. Це на 40% більше, ніж у 2018. На охорону здоров'я — 113,3 млрд грн, на дорожну інфраструктуру — 73,7 млрд, на освіту — 145,1 млрд. Видатки на оборону й безпеку збільшили до 254,8 млрд грн, 130 з яких — Міністерству оборони;

    - мінімальна зарплата прописана в розмірі 4723 грн, нині — 4173 грн.

    - середній курс гривні щодо долара планують на рівні 27.

    Нагадаєсо, 13 листопада Рада у другому читанні ухвалила державний бюджет на 2020 рік. «За» проголосували 280 нардепів.

    Кабмін зарплата бюджет Володимир Зеленський президент
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