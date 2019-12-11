У Росії відреагували на санкції США проти «Північного потоку-2»



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Сергій Лавров: Ми звикли до такого роду нападів, знаємо, як реагувати на них, і запевняю, що ні «Північний потік-2», ні «Турецький потік» не зупиняться Фото: ТАСС

Очільник російського МЗС Лавров вважає, що Конгрес робить усе, щоб погіршити відносини з Росією

Санкції США проти «Північного потоку-2» та «Турецького потоку» не зупинять будівництво газопроводів. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після свого візиту до Вашингтона, повідомляють російські ЗМІ.

Лавров зазначив, що Конгрес робить усе, щоб погіршити відносини з Росією.

«Ми звикли до такого роду нападів, знаємо, як реагувати на них, і запевняю, що ні «Північний потік-2», ні «Турецький потік» не зупиняться», - вважає він.

Нагадаємо, у Німеччині заявляли, що санкції загрожують суверенітету Європейського Союзу. Комітет німецької економіки розцінює санкції США проти газопроводу як атаку на суверенітетЄС і несприятливий сигнал для досягнутих в Парижі угод.

Зазначимо, Конгрес США включив до оборонного бюджету на 2020 рік санкції проти двох російських газопроводів - «Північний потік-2» і «Турецький потік».

Так, у понеділок, 9 грудня, обидві палати Конгресу схвалили включення санкцій проти російських газопроводів в оборонний бюджет.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп заявив, що він ще не визначився з санкціями щодо проєкту газопроводу «Північний потік-2».