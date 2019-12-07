Виборці Зеленського на таке не розраховували. 100 днів уряду в деталях нова влада

Чим запам’яталися юний прем’єр і його команда

7 грудня виповнюється сто днів з дня формування Кабміну Олексія Гончарука. Президент Володимир Зеленський дав цій урядовій команді час до кінця року, аби показати результат. Після цього обіцяв зробити певні висновки.

Важко сказати, якими критеріями керуватиметься глава держави вже за кілька тижнів і які висновки робитиме.

«Главком» провів власний аналіз і з’ясував, чим за ці сто днів запам’ятався кожен з членів уряду і яких результатів досяг кожен з них.

Дмитро Кулеба

віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Новий уряд, як і попередній, декларує шлях до Євросоюзу та НАТО, тож логічно, що в складі Кабміну є уповноважений за цей напрямок. Кулеба працював і в попередньому МЗС послом з особливих доручень з питань стратегічних комунікацій та представляв Україну у Раді Європи. Членство України в вищеназваних структурах – дуже віддалене майбутнє, тож ведення цього напрямку часто виглядає як процес заради процесу.

На засіданні комітету асоціації Україна-ЄС Кулеба окреслив п'ять поточних пріоритетів інтеграції України до ЄС:

секторальна інтеграція,

спільне подолання наслідків зміни клімату та енергоефективність,

приведення положень Угоди про асоціацію у відповідність із реальним зростанням торгівлі,

європейська інтеграція в регіонах України

відновлення інфраструктури Донбасу.

Український віце-прем’єр запропонував Євросоюзу укласти новий додаток Угоди про асоціацію в сфері юстиції, де йтиметься про захист персональних даних, боротьбу з корупцією, відмиванням грошей, про перетин кордону тощо.

Але при цьому Кулеба вірить, що в НАТО Україна вступить раніше, ніж у ЄС. Він вважає, що за п’ять років Україна виконає всі необхідні процедури для вступу до Північноатлантичного альянсу і отримає відповідне запрошення від нього.

Останнім часом Кулеба запам’ятався висловлюванням, що Україна готова прийняти кілька областей Росії у відповідь спікеру Держдуми В’ячеславу Володіну, який зухвало «спророкував» Україні втрату нових територій. Віце-прем’єр стримано коментує майбутню зустріч «нормандської четвірки», але не має безпосереднього відношення до її підготовки.

Михайло Федоров

віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації

Наймолодший міністр в команді уряду відповідає за заявлену Зеленським ще під час виборчої кампанії тотальну діджиталізацію, за рівнем якої Україна має обігнати Японію та Сінгапур. Найближчим часом у кожного міністра та голови облдержадміністрації має з’явитись заступник, який відповідатиме за цифрову трансформацію. При вступі на посаду Федоров запевняв, що розробив концепцію цифровізації країни на найближчі п’ять років. В амбітних планах віце-прем’єра – провести наступні вибори в 2024 році в онлайн-режимі.

Федоров анонсував появу мобільного додатку «Дія», який і має стати тією самою «державою в смартфоні». Першими послугами в ньому будуть електронні водійські посвідчення та техпаспорти, а згодом цей додаток замінить звичайні паспорти. Але, як виявилось, в держбюджеті на наступний рік на ці амбітні цілі грошей не закладено, тож урядовець збирається обходитись силами волонтерів та бізнесу.

Поки що з досягнень міністерства – прийняття в першому читанні ініційованого ним законопроєкту про реєстри, який має упорядкувати кілька сотень баз даних, створених за різними правилами. Також відомство Федорова супроводжувало непросте підписання меморандуму між чотирма операторами мобільного зв’язку щодо реорганізації радіочастот в діапазоні 900 МГц, яке дозволить покрити країну діапазоном 4G. Ідуть перемовини з компанією Telegram щодо відкриття її представництва в Україні. В планах міністерства легалізувати криптовалюти та обкласти їх податками – відповідний законопроєкт вже зареєстрований в Верховній Раді.

Федоров планує разом з корпорацією Google навчати кіберграмотності та протидії кіберзагрозам членів уряду та інших громадян. Роботи в цьому плані у міністра намічається непочатий край. Не завадило б уроки кібергігієни розпочати з депутатів президентської фракції, які загрузли у численних скандалах з компрометуючими переписками в своїх смартфонах.

Дмитро Дубілет

міністр Кабінету міністрів

Роль Дмитра Дубілета багато в чому схожа з функціоналом Федорова. От тільки колишній ІТ-директор Приватбанку та один зі співзасновників першого українського віртуального банку monobank зосереджується на діджиталізації Кабміну. Зі старту роботи Дубілет оголосив війну паперовому документообігу, поставивши завдання повністю оцифрувати документообіг у найближчі один-два роки. Одними з перших його рішень стало знесення стін між проходами в урядовому приміщенні та заборона секретаріату уряду на закупку блокнотів з символікою Кабміну. Також Дубілет анонсував скасування таких атавізмів як трудові книжки, медичні довідки та чеки за оплату послуг в держустановах. Через міністра Кабміну оголошувались плани скорочення працівників райдержадміністрацій, Державної служби статистики, яку уряд передав у його відання, та Держаудитслужби.

У листопаді Дубілет несподівано попросив собі державну охорону. Урядовець пояснив це тим, що він координує проєкт боротьби з тіньовим алкоголем та проведення конкурсів на державні топ-посади. Ще один напрямок, який курує Дубілет, – проведення всеукраїнського перепису через майже двадцять років після проведення останньої такої процедури. В бюджеті на 2020 рік на перепис було закладено 3,4 млрд грн, але уряд планує зекономити і провести не традиційний, а електронний перепис, який буде враховувати дані мобільних операторів, електронних реєстрів та «калібруючих» соцопитувань. Таку методику вже розкритикувала головний демограф країни Елла Лібанова.

З останніх інновацій «електронного міністра» – пілотний проєкт, який дасть можливість громадянам України спілкуватися з держорганами через месенджери.

Арсен Аваков

міністр внутрішніх справ

Аваков на правах «страрійшини-наставника» має особливий статус у Кабміні – лише він та міністр фінансів Оксана Маркарова зберегли свої посади після відставки уряду Гройсмана. Перепризначення Авакова, враховуючи реакцію громадськості, пояснили тимчасовістю на перехідний період, але незрозуміло, коли той період завершиться і кому міністр має передавати справи. Міністерством апетити Авакова не обмежуються – йому вже вдалося просунути своїх людей в керівництво кількох обладміністрацій. Знайшлася робота і для його говіркого «санчо панси» Антона Геращенка, якого Аваков працевлаштував своїм заступником.

Глава МВС курував процес розведення військ на Донбасі. Поговорювали навіть, що він використовував нібито підконтрольний йому «Національний корпус» в механізмі зливу протестних настроїв проти капітуляції у суспільстві.

Зарекомендував себе перед новою владою Аваков і загадковою спецоперацією зі знешкодження колишнього військового Андрія Белька, який захопив міст Метро у вересні. «Мінер» виявився з певними психологічними розладами, Аваков звернувся до суду з клопотанням щодо мінімального покарання для нього і висловив готовність взяти хулігана на поруки та допомогти йому подолати проблеми з наркотиками. Але Белько досі перебуває за гратами і ніхто не поспішає вносити за нього відносно скромну заставу в 288 тис. грн.

Аваков особисто опікувався становищем засудженого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа, невинуватість якого доводить, та затриманого в Польщі по лінії Інтерполу за запитом російської сторони Ігоря Мазура. Останній доволі швидко повернувся до України.

У листопаді уряд в особі голови МВС підписав в Парижі велику рамкову угоду між Україною та Францією щодо офіційної підтримки системи морської охорони і безпеки кордонів. Планується оснастити корабельний склад Державної прикордонної служби 20 патрульними кораблями компанії ОСЕА. Частково виробництво буде локалізовано в Україні. Реформу Нацполіції міністр планує продовжити запровадженням в ній воєнної служби капеланів.

Прізвище Авакова сплило в американському «Українагейті», але на відміну від багатьох інших учасників цієї історії з нашого боку не в «зашкварному» контексті. Експосол США в Україні Марі Йованович у своїх свідченнях перед Конгресом запевнила, що український міністр висловлював їй занепокоєння, що втручання у внутрішню політику США може бути небезпечним для України. Також Аваков застеріг Йованович, що парочка бізнесменів зі Флориди Ігор Фруман і Лев Парнас, по’вязана з адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані, зацікавлена в її звільненні.

Не залишився Аваков в стороні від скандалу, який спровокували слова спікера Держдуми РФ В’ячеслава Володіна, що погрожував Україні від’єднанням кількох областей. У відповіді міністра Володіну найцікавішим був меседж, посланий українському президенту перед «нормандською зустріччю»: «Прихильникам всепрощення, купівлі електроенергії, дешевого газу зі зніжкою та іншим, хто твердить «ми один народ» – перечитуйте володіних».

Тимофій Милованов

міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Милованов очолив міністерство-монстр, яке утворилося в результаті злиття Мінекономіки та Мінагрополітики, і відразу почав різати по-живому. Урядовець дуже активний у «фейсбуці» та телеефірах, де розповідає про свої численні ініціативи. Каюмін провів кадрові чистки в держпідприємствах, через які, за словами Милованова, його заступники вже почали отримувати погрози.

Сам міністр хвалився тим, що звільнив половину керівників з попередньої структури міністерства. Наразі Кабмін доручив міністерству провести аудит Держгеокадастру, а його новопризначеному голові відсторонити від роботи всіх керівників і заступників керівників регіональних відділень на період перевірки. Контроль над цим органом особливо актуальний в світлі відкриття ринку землі, яке просуває уряд. На вістрі у цій справі – відомство Милованова, що розповідає про подолання критичної несправедливості для власників земельних паїв.

Верховна Рада у жовтні прийняла законопроєкт, яким скасовується перелік держкомпаній, які не підлягають приватизації, а міністерство вже передало Фонду держмайна кілька сотень підприємств на продаж. Стратегічні підприємства планується лишити в державній власності, а для керування ними створити Фонд національного багатства.

Міністр оголосив п’ять напрямків, в яких буде рухатись його відомство:

реформа ринку праці,

антимонопольна політика,

міжнародна торгівля,

все, що пов’язано з управлінням державної власністю,

аграрний напрямок (ринок землі, продовольча безпека, розвиток села).

Втім часу на те, щоб все це реалізувати, у Милованова може не вистачити, якщо за результатами року робота ключового міністерства буде визнаною незадовільною.

Владислав Криклій

міністр інфраструктури

Колишній радник міністра МВС Авакова, який займався ліквідацією ДАІ, на новій посаді запам’ятався скандалом зі звільненням своєї заступниці Олександри Клітіної. Юна чиновниця потрапила на гачок пранкера «Джокера», який розкрутив її на не дуже чемні слова на адресу шефа та зізнання, що вона хоче його «підсидіти». Криклій заявив, що ця ситуація руйнує довіру, і амбіційної співробітниці позбавився. Раніше Криклій опинився у центрі уваги, коли припускав відновлення пасажирського сполучення з окупованим Кримом, але прем’єр Олексій Гончарук дезавуював ці слова свого підлеглого.

Якщо попередник Криклія, Володимир Омелян, марив «гіперлупом», то новий міністр цю ідею одразу назвав абсурдною і поховав. Натомість він запланував розвиток 15 регіональних аеропортів, а збиткові залізничні вокзали, інші об’єкти «Укрзалізниці», а також деякі порти пропонує здавати в концесію. Вже наступного року міністерство хоче зробити залізничні пасажирські перевезення беззбитковими. «Укрзалізниця» анонсувала в наступному році підвищення цін на квитки на 2% щомісяця. Криклій розповідає, що до голови залізничного монополіста Євгенія Кравцова накопичилось багато зауважень, але уряд ще не вирішив його подальшу долю. А от на посаду нового керівника «Укрпошти» міністерство оголосило конкурс, так само вже відбулися конкурси на посади директорів аеропорту «Бориспіль», «Укравтодору», «Укртрансбезпеки».

Наступний рік Криклій пафосно назвав роком доріг, на фінансування ремонту яких у бюджеті закладено 66 млрд грн, та мостів. Для спасіння доріг від перевантажень запустять пілотний проєкт габаритно-вагового контролю, який буде відбуватись автоматично під часу руху вантажівок.

А от на фінансування закупок вагонів для пасажирських перевезень в бюджеті фінансування не передбачено, тож оновлення залізничного парку планується робити за рахунок коштів ЄБРР. Вже підписаний меморандум на поставку локомотивів з китайським виробником CRRC.

Також міністр планує залучати авіакомпанії-лоукостери в регіони на фоні серйозних фінансових складнощів найбільшого національного перевізника – МАУ. Компанія має мільярдний борг перед «Украерорухом» за аеронавігацію і, як визнає сам Криклій, може стати банкрутом.

Альона Бабак

міністерка розвитку громад та територій

Зона відповідальності народного депутата минулого скликання від «Самопомочі» – формування об’єднаних територіальних громад та завершення децентралізації. За останніми даними, більше шести тисяч громад в Україні так і не об’єднались. Їм встановлено дедлайн для добровільного об’єднання до лютого, а потім уряд визначить конфігурації ОТГ самостійно.

Міністр обіцяє боротися з хаотичною забудовою та реформувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію, яка перетворилася на корупційну годівницю. Собі в заслуги Бабак може приписати запуск електронного «кабінету забудовника» для отримання дозволів, що має прибрати корупцію в будівельній сфері. Але у цієї перемоги багато батьків – зокрема, той же віцепрем’єр Федоров. У планах Бабак – узгодження будівельного законодавства з європейськими регламентами та розробка механізму молодіжного кредитування та фінансової підтримки купівлі житла переселенцями.

Цікаво, що міністерка фактично заступилася за колишнього шефа по «Самопомочі» мера Львова Андрія Садового, якого Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинуватила в зловживанні владою за продаж інвестору ділянки землі під будівництво індустріального парку. Бабак назвала цю справу надто політизованою і дорікнула, що питання землі в громадах зовсім не упорядковане: «Тому сьогодні кожного мера, кожну громаду треба захистити законом, який встановив би поняття комплексного плану просторового планування територій».

Ганна Новосад

міністерка освіти і науки

Новосад в міністерстві працює з 2014 року, тож їй не знадобилось багато часу, аби розбиратись. Загалом міністерка пообіцяла, що буде проводити реформу освіти, яку започаткувала її попередниця Лілія Гриневич. Серед пріоритетів, які Новосад перерахувала на презентації:

проведення дослідження якості дошкільної освіти,

скорочення черг в дошкільні заклади та побудова чи реконструкція ста дитячих садків та шкіл

дистанційне навчанню дітей, що знаходяться на окупованих територіях

Новосад вважає, що нинішня школа розпиляє увагу учнів на величезну кількість предметів і хоче, аби з 10 класу діти посилено вивчали профільну галузь, яку оберуть самі.

Але реформи від Новосад неоднозначно сприймаються в педагогічному середовищі. Поправки в закон про середню освіту, які розглядаються в Раді, викликали протести педагогів, бо вони передбачають скасування невеликих преференцій, що мають вчителі (надбавки за перевірку зошитів, класне керівництво). Так само негативно були сприйняті слова міністерки про те, що вчителів в країні забагато і їм треба перекваліфікуватись, а сільські школи будуть закриватись, бо ставка робитиметься на опорні освітні заклади. Ще один напівскандал, в якому засвітилась пані міністр освіти, – її пост в мережі з купою помилок, над яким познущалася відома мовознавиця Ірина Фаріон.

Серед оригінальних пропозицій Новосад – введення в школах нового предмету «медіаграмотність». Напевно, Новосад надихнув хайп навколо її колеги з Мінкульту Володимира Бородянського, який пропонує саджати за розповсюдження недостовірної інформації, і вона захотіла навчати відрізняти фейки від правди з ранніх років. Новий стандарт для учнів п’ятих-дев’ятих класів міністр планує презентувати вже в березні наступного року.

Володимир Зеленський розповів, що уряд виділив 600 млн грн на шкільні автобуси для сільської місцевості та 400 млн грн на ремонт їдалень в учбових закладах. Також він запропонував оголосити 2020 рік роком математики, що Новосад згодом і зробила. Можливо, це допоможе підвищити рівень знань українських учнів, бо за останніми дослідженнями, 36% з них не здатні зробити базові розрахунки.

Зоряна Скалецька

міністерка охорони здоров'я

Попередниця Скалецької Уляна Супрун була, мабуть, найбільш неоднозначним членом минулого уряду – хтось вихваляв її за початок реформ в медицині, а хтось не приховував роздратування від діяльності реформаторки та її численних повчальних дописів у «фейсбуці». Вважається, що досить несподіване призначення Скалецької лобіював колишній власник відомої комерційної клініки, а тепер голова профільного парламентського комітету Борис Радуцький,

Колектив МОЗ не одразу сприйняв нове керівництво. Поки Скалецька перебувала з візитом в США, керівники директоратів міністерства звернулися з відкритим листом до прем'єрміністра, поскаржившись на переслідування і загрозу медреформі з боку команди пані Скалецької. Чиновники повідомили, що за власну думку їм пропонують звільнитися. Зокрема, стверджувалось про відвертий тиск з боку заступника міністра Михайла Загрійчука. Підписанти листа звинуватили нове керівництво у саботажі – непідписанні документів щодо закупівель та поставки ліків, блокуванні закупівлі машин екстреної допомоги та документів, необхідних для запуску наступного етапу медреформи. Своїх колишніх колег підтримала Супрун. Але Загрійчук заявив, що старі чиновники просто бояться нового аудиту в міністерстві. В результаті вимушений був піти якраз скандальний заступник, який заявив про істотні розбіжності з міністром.

На початку листопада Скалецька несподівано звільнила всіх своїх радників, які були призначені зовсім нещодавно. Пояснення такого кроку від неї було дещо дивним – мовляв, слова радників багато хто сприймав як позицію міністерства. А вже в грудні несподівано подав у відставку за власним бажанням голова Національної служби здоров’я Олег Петренко, який, як і Загрійчук, заявив про «дуже різні фундаментальні цінності з командою, що зараз працює над трансформацією системи охорони здоров’я». Останній скандал в МОЗ – заява керівника директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірини Литовченко, про те, що її директорат звільняється в повному складі через ті ж «ціннісні і світоглядні розбіжності».

Як бачимо, обстановка в одному з ключових міністерств не дуже здорова, але Скалецька бадьоро рапортує про продовження реформ, зокрема, на вторинній та третинній медичних ланках. Вже з 1 квітня наступного року пацієнти матимуть змогу обирати не лише сімейного лікаря, а й профільного спеціаліста. Відповідно зміниться і система фінансування медичних закладів.

Володимир Бородянський

міністр культури, молоді та спорту

До гуманітарної політики Зеленського, який намагається догодити і прихильникам Бандери, і любителям «Сватів», багато питань. І конкретних відповідей на них колишній топ-менеджер телевізійного медіахолдингу Віктора Пінчука не дає, обмежуючись абстрактною необхідністю «переосмисленням минулого». Міністр виступає проти внесення змін у закони про декомунізацію і мову, проте оголосив амбіційне завдання сформулювати визначення, хто такі українці і сформулювати бачення майбутнього країни.

Є у Бородянського і більш приземлені цілі, але він визнає, що поки не знає, якими механізмами їх досягти. Річ, в першу чергу, про його бажання боротись з дезінформацією під час війни. На думку міністра, Україна має активніше захищати себе в інформаційному просторі. Нібито все вірно, але коли він почав розширювати свою думку, то договорився про кримінальну відповідальність за маніпуляцію суспільною думкою, що вже сприймається як наступ на свободу слова. Бородянський і сам розуміє, що став на дуже крихкий лід, але наполягає на тому, аби провести грань між критикою, свободою слова і захистом інформаційного поля, і запровадити якусь систему покарань. Причому відповідальність, на його думку, мають нести не тільки «класичні» журналісти, а й блогери. В Мінкульті навіть задумались про запровадження слідом за посадою мовного омбудсмена, омбудсмена з питань інформації для протидії дезінформації.

Такі контроверсійні пропозиції міністра накладаються на давні пропозиції Офісу президента щодо введення національної прес-карти для журналістів та стандартизації їхньої діяльності, що викликало обурення журналістської спільноти.

Також Мінкульт анонсував запуск інформаційно-розважального каналу, який би вів мовлення на тимчасово окуповану територію, та появу реєстру культурної спадщини. В частині назви міністерства, що стосується «молоді та спорту», Бородянський не такий активний, проте заявив, що мріє, аби кількість людей, які регулярно займаються спортом, зросла до 40%.

Юлія Соколовська

міністерка соціальної політики

«Соціалка» – одна з найчутливіших тем для електорату Зеленського, який очікував від нового президента зниження тарифів та підняття соцстандартів. Втім ніяких кардинальних проривів у цих напрямках не відбулося, хоча Кабмін і збільшив витрати на соціальну сферу в бюджеті у порівнянні з першим читанням. Проте «слуги народу» хочуть таки покращити добробут пенсіонерів, що лишилися на окупованих територіях – зареєстрованио законопроєкт про спрощення отримання ними українських пенсій.

Відомство Соколовської ініціювало зміни підходу до соціальних сервісів в регіонах – з наступного року передбачено відкриття регіональних фронт-офісів на місцях. Міністерство фактично закуповуватиме послуги та сервіси напряму в місцевої влади, на що в бюджеті передбачено 150 млн грн. Соколовська зазначає, що тепер держава буде фінансувати не установи, а послуги, як у європейських державах.

Серед доручень, які дав Соколовській президент, – розробка мобільного додатку для призначення пенсій громадянам та отримання різних довідок. Крім того, він доручив главі Мінсоцполітики забезпечити впровадження механізму призначення пенсій у разі досягнення пенсійного віку без звернення громадян.

А от серед власних ініціатив відомтва – законопроєкт, який відв’яже соцвиплати від рівня прожитковому мінімуму. На думку Соколовської, прожитковий мінімум перестав бути чинником, яким вимірюється бідність, але до цієї величини досі прив'язано більше 150 різних платежів, враховуючи пенсії. Прожитковий мінімум в формулі пропонується замінити на «базову величину», яка буде майже дорівнювати прожитковому мінімуму, але Кабінет міністрів зможе визначати її розмір на власний розсуд. Законопроєкт ще не ухвалений парламентом, але має повну підтримку уряду.

Андрій Загороднюк

міністр оборони

Підприємець та волонтер, який опинився в кріслі міністра оборони, провів ці сто днів рівно і без скандалів. Він активно зустрічався з західними колегами та ділився планами відмови від обов’язкового призову, бо «модель строкової служби не має майбутнього в Україні». Дорожню карту її скасування міністр планує презентувати наступного року.

Одна з реформ, яка стартувала в армії при Загороднюку, – запровадження системи нових звань в Збройних силах, наближеної до стандартів НАТО. Це вже викликало скрегіт зубів у північного сусіда. Нові звання є також необхідною умовою для переходу на нову систему грошового забезпечення, розмір якого буде залежати не так від посади, як від військового звання з урахуванням вислуги років.

На відміну від обережного Зеленського Загороднюк не соромиться називати Росію ворогом, з яким неможливі будь-які фінансово-економічні відносини. Міністр оборони слідом за міністрами культури та освіти пропонує викладати у школах, як відрізняти правду від неправди, перевіряти інформацію та дотримуватися «цифрової гігієни».

Складно сказати, яка в цьому заслуга саме міністра, але на наступний рік Україна матиме рекордний оборонний бюджет. Також Загороднюк закликав Верховну Раду розсекретити оборонні закупівлі, які з 1994 року підпадають під дію закону про державну таємницю. На думку міністра, це призведе до конкуренції державних і приватних виробників зброї та військової техніки, унеможливить корупційні ризики, сприятиме економії бюджетних коштів та дозволить закуповувати продукцію та послуги в НАТО та уряду США.

Вадим Пристайко

міністр закордонних справ

Призначення колишнього голови місії України при НАТО на таку ключову посаду було спочатку сприйняте с оптимізмом. Не так вже багато в команді Зеленського кадрових дипломатів – пошук заміни голові профільного парламентського комітету Богдану Яременку, який втрапив у гучний сексскандал, це добре продемонструвало.

Але дуже швидко стало помітно, що риторика Пристайка, якого так розхвалювали, хитається разом з позицією Офісу президента. А сам міністр є в багатьох аспектах маріонетковою фігурою, в той час як тіньовою дипломатією займається помічник президента Андрій Єрмак. Сам Пристайко запевняє, що роботи вистачає на всіх і що він не відчуває професійних ревнощів.

Наразі Пристайко намагається показати свою значимість і активно коментує майбутню зустріч в «нормандському форматі». Саме від міністра всі дізнались дуже розмиті контури комюніке, яке буде ухвалене за результатами зустрічі: «Лідери відзначають успішне розведення на трьох ділянках і пропонують визначити наступні точки розведення. Лідери відзначають успішний обмін, який відбувся, і пропонують прискорити роботу по наступному етапі обміну, включаючи ідею всіх на всіх. Далі, лідери вимагають визначити наступні ділянки для розмінування і так далі».

У той же час міністр висловив надію що за результатами цієї зустрічі відбудеться RUxit і російські сили покинуть Україну. Поки Зеленський утримується від гострих висловлювань на адресу Кремля, в тупику були і дипломати, які не розуміли, яку риторику їм обирати. Але зараз міністр розійшовся і на закордонних майданчиках називає Росію державою-терористом та звинувачує НАТО в нерішучості, яка дозволила їй окупувати грузинські та українські території. Втім показово, що про конкретні, а не розмиті дипломатичні відповіді щодо очікувань від зустрічі «четвірки» та подальші плани щодо реінтеграції Донбасу ми чуємо не від статусного міністра, а від Єрмака. Так саме Єрмак видав сенсацію, що влада готова внести зміни в Конституцію щодо додаткових повноважень непідконтрольного Донбасу та розкрив плани відгородитись від ОРДЛО «стіною», якщо «нормандська зустріч» не принесе бажаних результатів.

Оксана Коляда

міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

Коляда, яку радив на цю посаду Союз ветеранів України, встигла відзначитись низкою ініціатив і щодо реінтеграції окупованих територій, і щодо реабілітації ветеранів АТО. Останнє особливо актуально в світлі злочинів, звинувачення у яких приписують колишнім «атовцям». До своїх заслуг міністерка приписує виділення понад 246 млн грн на програми психосоціальної адаптації учасників бойових дій.

Профільне міністерство перебирає на себе функції з пошуку безвісти зниклих, ведення відповідного реєстру і роботу з військовополоненими. В цій сфері Україна збирається переймати досвід Сполучених Штатів, де в складі міністерства ветеранів існує окрема агенція, яка опікується цими питаннями. Низку проблем українських полонених, на думку міністра, має вирішити винесений на обговорення законопроєкт «Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України». Він поділяється на кілька частин: визначення категорій цивільних заручників, політичних в'язнів і військовополонених, порядок визнання та надання статусу та пільги, що передбачені для бранців. А от законопроєкт про надання добровольцям статусу учасника бойових дій вже прийнятий в цілому цього тижня.

В листопаді Кабмін прийняв постанову, згідно з якою спрощується процедура переміщення товарів та перетину лінії розмежування для неповнолітніх осіб. Коляда заявляє, що задача її команди продемонструвати піклування української влади та спростити доступ до публічних послуг для жителів окупованих територій. Тут її риторика повністю співпадає з риторикою президента.

Оксана Маркарова

міністерка фінансів

Один з двох міністрів, яким вдалося зберегти посади під час зміни влади у країні. Змінювати Маркарову не ризикнули, бо на ній зав’язані перемовини з міжнародними фінансовими інституціями, насамперед, МВФ. Проте поки місія Фонду поїхала з України без результату. В «плюси» Макаровій можна поставити оперативне прийняття бюджету на наступний рік, яке вперше за багато років відбулося за дня, а не посеред ночі. А от у «мінуси» згодом, є такі побоювання, доведеться зарахувати побудову піраміди облігацій внутрішнього держзайму, завдяки якій курс української валюти суттєво укріпився і бюджет недоотримує запланованих гривневих надходжень. Але Маркарова вважає, що робить все правильно і не вважає рекордні у світовому вимірі відсотки, за якими розміщуються облігації, надмірними. Міністр запевняє, що за рік-два борги взагалі припинять бути проблемою для України.

Наразі Маркарова – одна з найбільших прихильниць відкриття ринку землі. За підрахунками Мінфіну, це дасть економіці додаткові 2% росту ВВП. Голосування за відповідний законопроєкт очікувалось на останньому пленарному тижні цього року, але в «Слузі народу» вже припускають, що не встигнуть цього зробити через величезну кількість правок. Також серед непопулярних норм, які просуває уряд, – охота за недобросовісними «ФОПівцями».

На наступний рік Мінфін запланував розробку комплексної податкової реформи. Серед її новацій може бути скасування військового збору.

Денис Малюська

міністр юстиції

Колишній співробітник прем’єра Гончарука за часі роботи в неурядовому експертно-аналітичному центрі BRDO чесно визнає, що не став би міністром за іншого прем’єра. Насправді мати «свою людину» на цій посаді дуже важливо, бо саме Мін’юст візує рішення уряду. Хоча Малюська запевняє, що не проти, аби міністерство втратило нинішній статус контролера. Прийшовши на посаду, новий міністр відмітив «похмуру» атмосферу в відомстві і почав поступову процедуру скорочення працівників, кількість яких в усіх підконтрольних йому відомствах сягає 40 тисяч осіб. Він навіть допустив, що скорочених буде більше заявлених президентом 10 %.

Якщо за часів попередника Малюськи Петра Петренка була запущена послуга «Шлюб за годину», то новий міністр теж вже встиг відмітився на цьому полі і запропонував дати можливість оформляти шлюб та розлучення нотаріусам. Для останніх також планується ввести електронний документообіг. Мінюст планує перетрусити пенітенціарну систему: закрити тюрми, які заповнені менше ніж на 30%, але при цьому побудувати приватні СІЗО для забезпечених в’язнів. Окрему увагу міністерство хоче приділити юридичній війні з Росією: створити координаційний штаб, прописати стратегію та запустити сайт, на якому можна буде відстежувати «хто кого».

Але це все плани та прожекти. Розгрібаючи ж спадок, який залишився від минулої влади, міністр виявив, що Агенство з розшуку і менеджменту активів займалося рейдерством, коли конфісковувало майно, а потім продавало його за заниженими цінами. Мін’юст вже оновив склад Антирейдерської комісії та планує змінити процедуру розгляду скарг, аби складні рейдерські кейси розглядались протягом 24 годин.

Олексій Оржель

міністр енергетики та захисту довкілля

Ще один вихідець з BRDO, зобов’язаний таким сплеском своєї кар’єри особисто прем’єру. Оржель став міністром в надважкий рік, коли Україні треба вирішувати складне газове і транзитне питання з Росією. І очільник Мінекоенерго встиг відмітитись кількома резонансними заявами. Зокрема, він допустив, що Україна, яка вже чотири роки не купляє газ у Росії, укладе з нею прямий контракт на постачання газу і тоді ціна на блакитне паливо буде найнижчою, ніж будь-коли. При цьому його слова можна було зрозуміти так, що ціна на газ для населення все одно залишиться ринковою, а різниця в цінах буде пущена на субсидії малозабезпечним. Пізніше Оржель уточнив, що питання прямих поставок залежить від компенсацій «Газпрому» за рішеннями арбітражу – російський газовий гігант винен «Нафтогазу» близько $3 млрд, які у Києві не проти отримати «натурою».

Оскандалився міністр і заявою, що уряд прийняв політичне рішення про заміну керівництва «Укренерго» та «Нафтогаза», яке було призначено без процедури конкурсів. З Кремля навіть пішли радісні реляції про те, що Зеленський зачищає «партію війни» у «Нафтогазі» і відсторонює «газових бойовиків Порошенка», але згодом в уряді спростували слова Оржеля. Міністр, разом з керівниками «Нафтогазу» і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» проводить у Відні перемовини з росіянами.

Олексій Гончарук

прем'єр-міністр

Власне всі здобутки та провали конкретних міністрів можна приписати і голові уряду. На місці голови уряду, якщо вірити Зеленському, спав і бачив себе ексміністр фінансів Олександр Данилюк, але дісталось воно людині майже без політичного бекграунду. Якщо не вважати таким роботу радником колишнього міністра екології та природних ресурсів Ігоря Шевченка та ексміністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, який зараз є народним депутатом від «Європейської солідарності».

Спочатку нова влада покликала Гончарука працювати заступником голови Офісу президента, а згодом зробила наймолодшим прем’єром. За цей час Гончарук потрапив у мінімум «зашкварів» поза роботою. Найбільшим можна вважати відвідування разом з міністеркою по справах ветеранів Оксаною Колядою концерту ультраправої групи «Сокира перуна». Потім прем’єр виправдовувався, що його туди запросила спільнота ветеранів, а сам він не є прихильником радикальних поглядів і жодного разу не чув до того пісень «Сокири». Також була спроба через одіозного екснардепа Ігоря Мосійчука вплутати Гончарука у гейскандал нібито за домагання на робочому місці до юного співробітника, але прем’єр на відверту «жовту» провокацію ніяк не відреагував.

Інша справа – реальні результати роботи підконтрольного йому уряду. Очевидно, що значна частина виборців Зеленського розраховувала на підвищення соцстандартів та зниження комунальних тарифів. Ані того, ані іншого уряд Гончарука їм не запропонував попри те, зниження тарифів вимагав особисто президент. Дивне злите в мережу відео з наради у президента з цього приводу, на якому прем’єр виглядає дуже непереконливо, тільки додає запитань. Виставити голову уряду в поганому світлі багато охочих – від голови Офісу президента Андрія Богдана, який відверто незадоволений Гончаруком, до Ігоря Коломойського, який вважає, що прем’єр танцює під дудку таких нелюбимих олігархом «грантожерів» та МВФ.

Не в захваті від комунікації з прем’єром і депутати з президентської мегафракції, що мають освячувати в парламенті ініціативи уряду. Так під час розгляду держбюджету вони влаштували бунт проти спроб Кабміну позбавити місцеві бюджети акцизів з реалізації пального. Скільки Гончарук не намагався переконати «слуг», йому це так і не вдалося. Хоча сам факт прийняття бюджету можна зарахувати Гончаруку в «плюси», які він має розділити з Оксаною Маркаровою.

Чи загрожують усі невирішені питання перспективам Гончарука? У цього уряду є річний імунітет, тож прем’єр може піти хіба що за власним бажанням. Поки сам Гончарук демонструє м’язи – туряд запроваджує з наступного року систему оцінки ефективності дій чиновників, яка покаже, хто працює на результат, а хто потребує заміни. Першими під моніторинг потраплять голови облдержадміністрацій.

Павло Вуєць, «Главком»