Рада прийняла Держбюджет-2020



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«За» проголосували 280 депутатів

Верховна Рада сьогодні, 14 листопада, прийняла у другому читанні і у цілому Державний бюджет на 2020 рік.

За законопроєкт проголосували 280 депутатів.

Після схвалення законопроекту про бюджет-2020 в цілому президент України Володимир Зеленський повинен підписати його протягом 15 днів.

Зокрема, у держбюджеті на 2020 рік передбачені доходи в сумі 1 093, 67 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду – 974,7 млрд грн та доходи спеціального фонду – 119,0 млрд грн.

Видатки передбачені в сумі 1 180,1 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 052, 2 млрд грн та видатки спеціального фонду – 127, 9 млрд грн.

Обсяг державного боргу в гривневому еквіваленті становитиме 2 045,1 млрд грн (45,3% прогнозного ВВП). Обсяг платежів із погашення державного боргу на 2020 рік прогнозується у сумі 282,1 млрд грн, в тому числі погашення державного зовнішнього боргу – 120,3 млрд грн, державного внутрішнього боргу – 161,9 млрд грн. На платежі з обслуговування державного боргу на 2020 рік передбачено 141,5 млрд грн.

Мінімальна зарплата у держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 гривні.

У 2020 році пропонується встановити прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2020 року — 2027 грн, з 1 липня — 2118 грн, з 1 грудня — 2189 грн. Для дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року — 1779 грн, з 1 липня — 1859 грн, з 1 грудня — 1921 грн. Для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року — 2218 грн, з 1 липня — 2318 грн, з 1 грудня — 2395 грн.

Уряд пропонує встановити витрати на оборону і безпеку в розмірі 5,45% від ВВП, або 245,8 млрд грн, що є найбільшою сумою за часів незалежності України. Бюджет МВС передбачено у розмірі 93 млрд грн. Видатки на освіту враховані в обсязі 136,4 млрд грн. Видатки на медицину у наступному році становитимуть 113, 3 млрд грн. На фінансування культури та інформаційної сфери передбачено 8,66 млрд грн. На розвиток дорожньої інфраструктури в 2020 році закладаються 73,7 млрд грн.

У головному фінансовому документі на 2020 рік передбачені бюджетні програми для підтримки сільгосптоваровиробників – 4 млрд грн та формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів – 0,24 млрд грн.

Доходи від приватизації державного майна закладені на рівні 12 млрд грн.

Відзначимо, перед голосуванням за проект бюджету-2020 народні депутати підтримали правку до Бюджетного кодексу, згідно з якою акцизний податок з палива в наступному році залишиться на місцях. Таким чином, в Дорожній фонд мільярдні збори йтимуть безпосередньо тільки з 2021 року. Йдеться про суму близько 7,7 млрд гривень.

В цілому ж з остаточної редакції закону про зміни до Бюджетного кодексу виключили скорочення обсягу Фонду регіонального розвитку і нові положення по залишкам коштів спеціального фонду бюджету. У той же час внесено зміни для виплат соціальної допомоги безпосередньо з державного бюджету замість місцевих бюджетів.

Як повідомлялося, сьогодні депутати мають ще розглянути близько пів сотні законопроєктів.

Нагадаємо, 13 листопада закон про продаж землі було ухвалено у першому читанні. «За» проголосувало 240 депутатів.

Як повідомлялося, у середу в Раді був «земельний день».