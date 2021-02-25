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    Зеленський знову скликав засідання РНБО

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    Зеленський знову скликав засідання РНБО

    Порядок денний засідання на даний момент невідомий

    Президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки і оборони. Воно пройде в п'ятницю, 26 лютого.

    Про це повідомив Офіс президента в Telegram.

    «Президент Володимир Зеленський збере засідання Ради національної безпеки і оборони України у зв’язку з необхідністю ухвалення оперативних рішень щодо актуальних питань державної безпеки», – йдеться в повідомленні.

    Порядок денний засідання на даний момент невідомий.

    Нагадаємо, на початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.

    Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їхнього придбання.

    Співробітники медіахолдингу Тараса Козака стали власниками львівського каналу «Перший незалежний». На його базі колишні співробітники Zik, NewsOne та «112 Україна» створюють новий канал. Запуск планується у квітні 2021 року.

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    Теги: РНБО санкції політика козак Володимир Зеленський президент Офіс президента
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