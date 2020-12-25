Зеленський підписав закон про держбюджет-2021

Документ набирає чинності від 1 січня

Президент Володимир Зеленський 25 грудня підписав закон «Про Державний бюджет України на 2021 рік», який Верховна Рада ухвалила 15 грудня. Про це йдеться на сайті президента.

Згідно з документом, доходи державного бюджету на 2021 рік становлять 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тис. грн. Видатки держбюджету на 2021 рік передбачені в сумі 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тис. грн. Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України визначено в сумі 246 млрд 635 млн 500 тис. грн.

«У держбюджеті-2021 на охорону здоров’я передбачено майже 160 млрд грн, на розвиток освіти і науки буде спрямовано майже 170 млрд грн. Видатки на національну безпеку та оборону передбачені в обсязі 267 млрд грн, або 5,93% ВВП», - йдеться в повідомленні.

З 1 січня 2021 року розмір мінімальної заробітної плати зросте до 6 тис. грн, а з 1 грудня – до 6,5 тис. грн з відповідним переглядом видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери.

Зазначимо, що раніше Зеленський назвав критику держбюджету-2021 «політичним булінгом».

Також Главком повідомляв, що у прийнятому Верховною Радою України від 15 грудня державному бюджеті на 2021 рік соціальна видаткова частина становить 311,3 млрд грн (це приблизно третя частина всієї витратної статті на 2021 рік). При цьому в 2020 році видатки трохи більше.

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