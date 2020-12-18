Зеленський назвав критику держбюджету-2021 «політичним булінгом»

Зеленський вважає, що бюджет був прийнятий без торгів і без різних «хотєлок»

Президент Володимир Зеленський назвав критику державного бюджету на 2021 рік «політичним булінгом».

Про це заявив Зеленський у своєму влозі.

«Тиждень був важкий, але результативний. Ухвалено держбюджет на 2021 рік. Всіх вітаю! Ми продовжили ламати старі традиції і вже вдруге виявляється, що можна прийняти бюджет вчасно. Виявляється, що можна не до п’ятої ранку, що можна без торгів і без різних «хотєлок». Можливо через це бюджет 2021 року став об’єктом я б назвав це «політичним булінгом» – лавина фейків, маніпуляцій, міфів, дезінформації стільки, що десь у куточку тихенько заплакав одинокий Кисельов. Скажу кілька слів, щоб вже остаточно розставити всі крапки над «і». А конкретно - в словах маніпуляцій від опозиції», – сказав президент.

За словами Глави держави, у держбюджеті на медицину передбачено майже 160 млрд грн, що є найбільшим фінансуванням за часи незалежності України. Крім того, згідно з держбюджетом, у 2021 році заплановано збільшення заробітних плат медиків.

«Також у планах – оснащення 210 приймальних відділень, 450 нових машин швидкої допомоги. Доплати медикам, які протидіють Covid-19, продовжаться», – зазначив Зеленський.

Він акцентував увагу, що освіта й наука наступного року отримають на 26 млрд грн більше, а загалом на їхній розвиток буде спрямовано майже 170 млрд грн. Зокрема, на 20% зростуть зарплати освітян.

Щодо видатків на оборону то, як наголосив президент, бюджет Міністерства оборони у 2017 році становив 69 млрд грн, у 2018-му – 86 млрд грн, у 2019-му – 102 млрд грн, а у 2021 році він сягне понад 117 млрд грн.

«Висновки робіть, будь ласка, самі. Плюс, окрім нашого війська, ми підтримуємо розвідку, прикордонників, рятувальників і пожежників, а тому загалом сектор безпеки та оборони отримує найбільший бюджет в історії – понад 267 мільярдів гривень», – розповів Зеленський.

Також, за його словами, з 1 січня наступного року мінімальна заробітна плата збільшиться до 6 тис. грн, а протягом року вона зросте до 6,5 тис. грн.

«Ми продовжуємо доступні кредити малому та середньому бізнесу. Продовжуємо будувати дороги й мости. Продовжуємо реконструкцію аеропортів у регіонах. Починаємо реконструкцію замків і музеїв в Україні. Це наша культурна спадщина, і я дуже пишаюся, що ми починаємо цю роботу. І закінчуємо сіяти паніку та «зраду», – сказав Глава держави.

Як повідомлялося, 15 грудня Верховна Рада проголосувала за державний бюджет на 2021 рік, яким передбачаються доходи в сумі 1 трлн 92 млрд грн, видатки - 1 трлн 328 млрд грн, дефіцит бюджету - 5,5% ВВП.