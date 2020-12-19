Якими будуть пенсії, зарплати і субсидії в 2021 році: до чого готуватися українцям

Бюджет-2021: коли і на скільки зростуть пенсії

Пенсіонерам пообіцяли поетапне зростання пенсій протягом усього наступного року

У прийнятому Верховною Радою України від 15 грудня державному бюджеті на 2021 рік соціальна видаткова частина становить 311,3 млрд грн (це приблизно третя частина всієї витратної статті на 2021 рік). При цьому в 2020 році видатки трохи більше.

Що саме чекає соціальну сферу в 2021 році:

Субсидії

Видатки на виплату пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі передбачені в сумі 36 607,7 млн гривень. Це на 1,5% менше, ніж у 2020 році (37 169,9 млн гривень).

Прожитковий мінімум

Документом встановлюється у 2021 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 2189 гривень, з 1 липня – 2294 гривні, з 1 грудня – 2393 гривні.

Для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія): з 1 січня – 1769 гривень, з 1 липня – 1854 гривні, з 1 грудня – 1934 гривні.

Мінімальна зарплата

Законом встановлюється у 2021 році мінімальна заробітна плата:

у місячному розмірі: з 1 січня – 6000 гривень, з 1 грудня – 6500 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня – 36,11 гривні, з 1 грудня – 39,12 гривні.

З 1 вересня 2020 року мінімальна зарплата становить 5000 гривень.

Пенсії

У первинному варіанті державного бюджету витрати на ПФУ планувалися в сумі 203 млрд грн. Однак до другого читання суму витрат знизили до 195 млрд грн.

Завдяки підвищенню мінімальної зарплати із 5 до 6 тисяч гривень пенсії з 1 січня 2021 року зростуть на 300 грн – до 2400 грн, підвищення охопить тих, кому більше 65 років і чий стаж сягає 30 років – для жінок і 35 років – для чоловіків.

Індексація пенсій повинна пройти 1 травня 2021 року. Також в уряді розробили п'ятиступінчастий план щодо підвищення пенсійних виплат; згідно з ним, з 1 липня 2021 року пенсії зростуть з 2400 грн до 2600 для пенсіонерів від 65 років, зі стажем 30 років – для жінок і 35 років – для чоловіків.

Також з 1 липня 2021 року доплата за 400 грн буде передбачена для пенсіонерів у віці від 75 до 80 років (плюс мінімальна пенсія в 2500 грн), якщо є мінімальний стаж 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

Нагадаємо, 15 грудня народні депутати ухвалили в цілому законопроєкт № 4100-д про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Напередодні Комітет Ради підтримав проєкт держбюджету-2021.

5 листопада Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету-2021 у першому читанні. 4 грудня президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити відповідний закон.

У проєкті державного бюджету закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат – 1 трильйон і 328 мільярдів гривень. Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту.

У Мінфіні заявили, що були змушені скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.