Зеленський підписав закон про електронні трудові книжки: що зміниться

Закон передбачає п’ятирічний перехідний період, коли використовуватиметься як паперовий, так і електронний варіант

Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі». Про це повідомив Офіс президента.

Закон передбачає п’ятирічний перехідний період для включення до Державного реєстру відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника. Протягом цього часу українці зможуть використовувати паперову та електронну трудову книжку.

Водночас відомості про трудову діяльність будуть вносити роботодавці та працівники з накладання кваліфікованого електронного підпису у вигляді сканованих копій трудової, довідок тощо.

Після внесення змін в паперову книжку роботодавець повинен видати її оригінал працівникові на руки під підпис.

Цей закон також запроваджує можливість автоматичного призначення пенсії зі збереженням за особою права відстрочення виходу на пенсію. У разі перенесення призначення пенсії та продовження перебування у трудових відносинах, розмір пенсії підвищуватиметься на 0,5–0,75 %.

Нагадаємо, що у Пенсійному фонді України є центри обробки даних, де проходить повне дублювання інформації. Відомості для нарахування пенсії при переході з паперового носія на електронний не втратяться.

Верховна Рада на засіданні 5 лютого у другому читанні ухвалила законопроєкт щодо переходу на електронні трудові книжки.

Від паперових трудових книжок відмовляться не відразу. Законопроєкт передбачає п'ятирічний перехідний період: тоді можна використовувати і паперову, і електронну трудову.