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    Зеленський підписав закон про електронні трудові книжки: що зміниться

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    Новий&nbsp;закон запроваджує електронний облік трудової діяльності - Зеленський підписав закон про електронні трудові книжки: що зміниться
    Новий закон запроваджує електронний облік трудової діяльності
    Фото: Укрінформ

    Закон передбачає п’ятирічний перехідний період, коли використовуватиметься як паперовий, так і електронний варіант

    Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі». Про це повідомив Офіс президента.

    Закон передбачає п’ятирічний перехідний період для включення до Державного реєстру відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника. Протягом цього часу українці зможуть використовувати паперову та електронну трудову книжку.

    Водночас відомості про трудову діяльність будуть вносити роботодавці та працівники з накладання кваліфікованого електронного підпису у вигляді сканованих копій трудової, довідок тощо.

    Після внесення змін в паперову книжку роботодавець повинен видати її оригінал працівникові на руки під підпис.

    Цей закон також запроваджує можливість автоматичного призначення пенсії зі збереженням за особою права відстрочення виходу на пенсію. У разі перенесення призначення пенсії та продовження перебування у трудових відносинах, розмір пенсії підвищуватиметься на 0,5–0,75 %.

    Нагадаємо, що у Пенсійному фонді України є центри обробки даних, де проходить повне дублювання інформації. Відомості для нарахування пенсії при переході з паперового носія на електронний не втратяться.

    Верховна Рада на засіданні 5 лютого у другому читанні ухвалила законопроєкт щодо переходу на електронні трудові книжки.

    Від паперових трудових книжок відмовляться не відразу. Законопроєкт передбачає п'ятирічний перехідний період: тоді можна використовувати і паперову, і електронну трудову.

    Читайте також: Електронна трудова книжка. Як отримати і що вона дає

    Теги: пенсійна система Верховна Рада закон документи українці технології Володимир Зеленський президент робота праця
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