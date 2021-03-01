Зеленський підписав закон, який врегульовує статус іноземців в Україні

Документ, зокрема, врегульовує правовий статус перебування в Україні приватних домашніх робітників співробітників дипустанов

Президент Володимир Зеленський схвалив закон про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, який врегульовує статус іноземних громадян, які працюють або навчаються в Україні.

«Зеленський підписав закон «Про внесення змін до закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» №1182-IX, ухвалений Верховною Радою України третього лютого 2021 року», – йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.

Згідно з повідомленням, документ врегульовує правовий статус перебування в Україні приватних домашніх робітників співробітників дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, а також осіб, що працюють за трудовим договором та не входять до складу персоналу іноземних посольств і консульських установ.

Так, зазначені категорії осіб реєструватимуться в Міністерстві закордонних справ. Також МЗС реєструватиме направлених іноземними державами або міжнародними організаціями студентів, які проходять стажування або навчальну практику у їхніх посольствах, консульствах і представництвах. Згідно з законом, реєстрація відповідних категорій осіб здійснюється «з дотриманням принципу взаємності».

Крім того, вказані особи також зможуть в'їжджати та виїжджати з України за паспортними документами та акредитаційними картками, як це роблять акредитовані в МЗС працівники диппредставництв, консульств, представництв міжнародних організацій, а також члени їхніх сімей.

До слова, в Україні змінять умови отримання громадянства. Претенденти на отримання українського громадянства повинні будуть скласти іспит на володіння українською мовою на рівні В1.