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    Зеленський підписав закон, який врегульовує статус іноземців в Україні

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    Зеленський підписав закон, який врегульовує статус іноземців в Україні
    Фото з відкритих джерел

    Документ, зокрема, врегульовує правовий статус перебування в Україні приватних домашніх робітників співробітників дипустанов

    Президент Володимир Зеленський схвалив закон про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, який врегульовує статус іноземних громадян, які працюють або навчаються в Україні.

    «Зеленський підписав закон «Про внесення змін до закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» №1182-IX, ухвалений Верховною Радою України третього лютого 2021 року», – йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.

    Згідно з повідомленням, документ врегульовує правовий статус перебування в Україні приватних домашніх робітників співробітників дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, а також осіб, що працюють за трудовим договором та не входять до складу персоналу іноземних посольств і консульських установ.

    Так, зазначені категорії осіб реєструватимуться в Міністерстві закордонних справ. Також МЗС реєструватиме направлених іноземними державами або міжнародними організаціями студентів, які проходять стажування або навчальну практику у їхніх посольствах, консульствах і представництвах. Згідно з законом, реєстрація відповідних категорій осіб здійснюється «з дотриманням принципу взаємності».

    Крім того, вказані особи також зможуть в'їжджати та виїжджати з України за паспортними документами та акредитаційними картками, як це роблять акредитовані в МЗС працівники диппредставництв, консульств, представництв міжнародних організацій, а також члени їхніх сімей.

    До слова, в Україні змінять умови отримання громадянства. Претенденти на отримання українського громадянства повинні будуть скласти іспит на володіння українською мовою на рівні В1.

    Теги: МЗС дипломатія іноземці закон посольство Володимир Зеленський президент робота реєстрація
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