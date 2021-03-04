Зеленський увів у дію рішення РНБО про подвійне громадянство: що заборонять українцям з двома паспортами

Уряд має кілька місяців на розробку законопроєкту про виявлення українців з подвійним громадянством

Кабмін і СБУ повинні за два місяці проаналізувати законодавство України щодо подвійного громадянства

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства, яке зобов’язує уряд підготувати законодавчу базу для розв'язання проблем у сфері подвійного чи множинного громадянства. Про це повідомляє пресслужба президента.

«Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 85/2021, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 26 лютого 2021 року «Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до рішення, тепер Кабінет міністрів разом із Центральною виборчою комісією та Службою безпеки у двомісячний термін мають проаналізувати законодавство України щодо питань, пов’язаних з подвійним чи множинним громадянством та визначити, чи існують правові підстави для заборони громадянам України, що мають громадянство чи підданство іншої країни, займати певні державні та політичні посади або виконувати функції держави чи місцевого самоврядування.

Після цього уряд матиме шість місяців для того, щоб створити та внести на розгляд Верховної ради законопроєкти, які б забороняли українцям з іноземним громадянством чи підданством обіймати такі посади.

«За результатами аналізу уряд має у шестимісячний строк внести на розгляд Верховної ради проєкти законів, які б передбачали заборону громадянам України, які мають громадянство (підданство) іноземної держави або подали документи (проходять процедуру) для набуття іноземного громадянства, претендувати на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; претендувати на зайняття керівних посад на стратегічних об’єктах державної власності; мати допуск до державної таємниці; бути членом виборчої комісії, офіційним спостерігачем або проводити передвиборчу агітацію на загальнодержавних і місцевих виборах; бути членом політичної партії», – зазначили в Офісі президента.

Також уряд має розробити та запропонувати Раді порядок процедури відмови від громадянства Україні та подання українцями декларації про набуття іноземного громадянства. При цьому для мешканців окупованих територій Криму та Донбасу цей порядок набуватиме чинності лише після відновлення суверенітету над цими частинами України.

«За подання недостовірних відомостей у деклараціях про відсутність іноземного громадянства має бути встановлена відповідальність», – наголосили в Офісі президента.

Окрім того, уряд повинен буде розпочати перемовини з іншими державами (крім РФ) щодо укладення відповідних двосторонніх угод задля врегулювання проблемних питань, пов’язаних із подвійним та множинним громадянством.

Раніше РНБО доручив Кабміну розробити закон щодо подвійного громадянства.