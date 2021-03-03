Семеро нардепів у лютому «прогуляли» усі засідання Ради: оприлюднено їхні імена

Про пичини відсутності депутатів на пленарних засіданнях Ради не повідомляється

Комітет виборців проаналізував відвідування народними депутатами України пленарних засідань Верховної Ради у лютому.

Всього в лютому відбулося дев’ять пленарних засідань. Із 422 народних депутатів всі засідання відвідали лише 258 парламентарів. Зокрема, на всіх засіданнях були зареєстровані Ірина Верещук, Сергій Власенко, Артур Герасимов, Вадим Івченко, Віктор Медведчук, Микола Тищенко, Галина Янченко та інші.

На жодному засіданні Ради не були зареєстровані семеро депутатів: Олесь Довгий, Степан Івахів, Тарас Козак, Ігор Колихаєв, Наталія Піпа, Вадим Столар, Олександр Скічко. Останній наприкінці січня був призначений головою Черкаської ОДА.

67 депутатів були зареєстровані на восьми засіданнях Ради. Серед них Володимир Ар’єв, Давид Арахамія, Олексій Гончаренко, Мустафа Джемілєв, Ірина Геращенко, Ярослав Железняк, Юлія Клименко, Юрій Корявченков, Олексій Кучеренко, Гео Лерос, Сергій Рахманін, Інна Совсун, Сергій Тарута, Софія Федина та інші.

21 депутат відвідали сім засідань Ради. Зокрема, Віктор Балога, Олег Мейдич, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Вадим Новинський та ін. Ще 51 депутат були зареєстровані на чотирьох-шести засіданнях парламенту.

Серед депутатів, які відвідали найменше засідань: Сергій Льовочкін, Микола Скорик, Ігор Абрамович, Ігор Кісільов – три засідання, Ренат Кузьмін, Юлія Льовочкіна, Кіра Рудик, Григорій Суркіс – два засідання, Андрій Деркач, Анжеліка Лабунська, Сергій Ларін, Юрій Солод, Галина Третьякова – одне засідання.

Причини щодо відсутності депутатів на пленарних засіданнях Ради публічно не відзначаються. Дані відповідно до зведеної електронної реєстрації народних депутатів. У разі, якщо народний депутат не зареєструвався за допомогою електронної системи, але протягом пленарного засідання здійснював голосування за допомогою електронної системи, він вважається таким, який зареєструвався за допомогою електронної системи.