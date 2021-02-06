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    Економіка та фінанси

    Електронна трудова книжка: як українцям нараховуватимуть пенсію

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    <p>5 лютого Верховна&nbsp;Рада прийняла&nbsp;закон про електронну трудову книжку</p> - Електронна трудова книжка: як українцям нараховуватимуть пенсію

    5 лютого Верховна Рада прийняла закон про електронну трудову книжку

    Необхідна Пенсійному фонду інформація буде зберігатися в спеціальних центрах обробки даних, основному і резервному

    У Пенсійному фонді України є центри обробки даних, де проходить повне дублювання інформації. Відомості для нарахування пенсії при переході з паперового носія на електронний не втратяться.

    Про це заявив заступник голови правління Пенсійного фонду України Олександр Малецький в ефірі каналу «Україна 24».

    «Роль трудової – це інформація про трудові відносини. На сьогоднішній день ця інформація надходить до ПФУ від роботодавців. Вона накопичується, вона є, включаючи посаду, професійні ознаки роботи, накази про прийом і звільнення з роботи. Ця інформація вже є», – розповів Малецький.

    Він запевнив, що інформація не пропаде, оскільки в ПФУ для цього створюють необхідні умови.

    «У нас є основний і резервний центри обробки даних, у нас проходить повне дублювання інформації. Тому загубитися нічого не може», – підкреслив заступник голови правління ПФУ.

    Як відомо, Верховна Рада на засіданні 5 лютого у другому читанні ухвалила законопроєкт щодо переходу на електронні трудові книжки.

    Від паперових трудових книжок відмовляться не відразу. Законопроєкт передбачає п'ятирічний перехідний період: тоді можна використовувати і паперову, і електронну трудову.

    Як писав «Главком», із січня в Україні було проведено перерахунок пенсій тим, хто досяг 65-річного віку і виконав вимоги за страховим стажем.

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      Теги: пенсійна система Верховна Рада закон Україна Пенсійний фонд робота пенсія
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