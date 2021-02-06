Електронна трудова книжка: як українцям нараховуватимуть пенсію

Необхідна Пенсійному фонду інформація буде зберігатися в спеціальних центрах обробки даних, основному і резервному

У Пенсійному фонді України є центри обробки даних, де проходить повне дублювання інформації. Відомості для нарахування пенсії при переході з паперового носія на електронний не втратяться.

Про це заявив заступник голови правління Пенсійного фонду України Олександр Малецький в ефірі каналу «Україна 24».

«Роль трудової – це інформація про трудові відносини. На сьогоднішній день ця інформація надходить до ПФУ від роботодавців. Вона накопичується, вона є, включаючи посаду, професійні ознаки роботи, накази про прийом і звільнення з роботи. Ця інформація вже є», – розповів Малецький.

Він запевнив, що інформація не пропаде, оскільки в ПФУ для цього створюють необхідні умови.

«У нас є основний і резервний центри обробки даних, у нас проходить повне дублювання інформації. Тому загубитися нічого не може», – підкреслив заступник голови правління ПФУ.

Як відомо, Верховна Рада на засіданні 5 лютого у другому читанні ухвалила законопроєкт щодо переходу на електронні трудові книжки.

Від паперових трудових книжок відмовляться не відразу. Законопроєкт передбачає п'ятирічний перехідний період: тоді можна використовувати і паперову, і електронну трудову.

Як писав «Главком», із січня в Україні було проведено перерахунок пенсій тим, хто досяг 65-річного віку і виконав вимоги за страховим стажем.