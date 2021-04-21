Зеленський підписав закон про призов резервістів без мобілізації: що він передбачає

Новий закон передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від призову в особливий період

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо призову на військову службу резервістів у особливий період без оголошення мобілізації. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Йдеться про закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку» № 1357-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 30 березня з ініціативи глави держави.

«Цей документ удосконалює вимоги щодо комплектування Збройних сил України та інших військових формувань резервістами (військово-навченими особами з бойовим досвідом) в особливий період без оголошення мобілізації», - пояснили на Банковій.

Як очікують у президента, це дасть змогу «оперативно доукомплектувати резервістами військові частини всіх сил оборони держави, чим суттєво підвищити їхню боєздатність під час військової агресії, що стрімко наростає, а також швидко збільшити бойовий потенціал сил оборони та вчасно реагувати на раптові загрози національній безпеці».

Зокрема, закон запроваджує новий вид військової служби – військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період.

Так, в особливий період на військову службу призиватимуть громадян, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерві та/або зараховані до військового оперативного резерву. Рішення про проведення такого призову ухвалюватиме Верховний головнокомандувач ЗСУ за поданням Головнокомандувача ЗСУ. У рішенні визначатимуться категорії резервістів, яких необхідно буде призивати, завдання, обсяги, строки та порядок проведення призову тощо.

На громадян, яких призиватимуть із числа резервістів у особливий період, поширюватимуться ті самі трудові, соціально-правові та освітні гарантії, які передбачені для мобілізованих осіб. Зокрема, закріплюються гарантії у сприянні працевлаштуванню для молодих людей протягом шести місяців після припинення такої служби.

Також запроваджується кримінальна відповідальність за ухилення від призову в особливий період; від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.

Крім того, закон осучаснює вимоги до адміністративної відповідальності посадових осіб, резервістів, військовозобов'язаних та призовників за порушення законодавства про військовий обов'язок і військову службу та умисне зіпсуття чи втрату з необережності військово-облікових документів.

Відповідно до закону, резервісти повинні будуть відвідувати центри комплектації регулярно. Порушення правил військового обліку пропонують карати штрафом від 510 до 850 гривень, за повторне порушення - 850-1700 гривень. Відповідно до закону, порушення мобілізаційної підготовки хочуть штрафувати на 1700-3400 гривень для громадян, на 3400-5100 гривень - для посадових осіб, а при можливому повторному порушенні загрожують штрафи від 3400 до 5100 гривень (для громадян) і від 5100 до 8500 гривень (для посадових осіб); За умисне псування або втрату військово-облікових документів будуть штрафувати від 510 до 850 гривень, а при повторних випадках - від 850 до 1700 гривень.

Також підписаний президентом закон України реформує систему військового обліку та діяльність місцевих органів військового управління, базуючись на європейських принципах і підходах.

Зокрема, передбачається створення на базі військкоматів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки; упорядкування питань військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Удосконалюється порядок здійснення військового обліку резервістів, серед іншого за допомогою автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Оберіг» (Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів).

Громадська організація «Юридична сотня» раніше розкритикувала законопроєкт про призов резервістів без оголошення мобілізації, підготовлений до другого читання. «Проєкт, як і раніше, не передбачає чітких підстав для проведення такого призову, окрім існування особливого періоду, що суперечить інтересам ветеранів та сповільнює можливість повернення до мирного життя», - вказували ще 2 березня в організації.

Також вони зазначали й інші, на їхню думку, недоліки: «корупційний ризик у випадку призначення на військові посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків без проведення спеціальної антикорупційної перевірки, можливість передачі персональних даних третім особам для ведення реєстру резервістів та військовозобов'язаних, а також посилення відповідальності за недотримання вимог мобілізаційного законодавства».