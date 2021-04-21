У в’язниці помер убивця ветерана АТО Олійника

Анатолій Чивіков був засуджений до 13 років позбавлення волі за вбивство ветерана АТО

Засуджений за вбивство військового помер від коронавірусу

У тюрмі від наслідків Covid-19 помер Анатолій Чивіков – засуджений до 13 років позбавлення волі за вбивство ветерана АТО, командира розвідки 1-го батальйону 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Сергія Олійника.

Про це повідомила громадська активістка Аліна Бондар.

«Я відслідковувала цю справу від дня вбивства. Анатолія Чивікова було засуджено на 13 років (…) Згадую, як на судах у нього не було ні краплі каяття, і як викручувався, щоби не понести покарання. Правосуддя сталось. Тільки це не поверне до життя начальника розвідки 1 бату 54 Омбр, засновника Всеукраїнської профспілки ветеранів АТО і волонтерів Сергія Олійника», – написала вона.

За словами Бондар, Чивиков помер у колонії 12 квітня від наслідків коронавірусу.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2019 року Шевченківський райсуд столиці призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 13 років Анатолію Чивікову, який убив ветерана АТО Сергія Олійника 22 червня 2017 року поблизу столичної станції метро «Золоті ворота». Проте сторона захисту тоді оскаржила цей вирок.

Чивіков, перебуваючи у нетверезому стані, спровокував конфлікт з Олійником та смертельно його поранив. Трагедія сталася на очах сина та дружини загиблого.

57-річний Сергій Олійник, командир розвідки 1-го батальйону 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, заступився за свого сина. Той грав на синтезаторі на вулиці, і це обурило мешканця сусіднього будинку. Розпочалася сварка. Батько музиканта відвів невдоволеного чоловіка за будинок, щоби врегулювати конфлікт. Пізніше син виявив батька у сквері з ножовими пораненнями. Медики не змогли його врятувати.

Убивця намагався втекти з місця події та знищити речові докази, але був затриманий правоохоронцями.

10 червня 2020 року стало відомо, що Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції – 13 років позбавлення волі.

Додамо, що напередодні стало відомо, що у СІЗО помер чоловік, який побив та хотів зґвалтувати в потязі журналістку.