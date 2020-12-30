Закон урегульовує відносини в галузі судноплавства на внутрішніх водних шляхах України

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внутрішній водний транспорт». Про це повідомила пресслужба глави держави.

Документ, що Верховна Рада ухвалила 3 грудня, визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності внутрішнього водного транспорту.

Закон урегульовує відносини в галузі судноплавства на внутрішніх водних шляхах України. Зокрема, встановлюються умови роботи внутрішнього водного транспорту, використання внутрішніх водних шляхів та їхніх берегових смуг для судноплавства. Унормовується питання майна, що затонуло на внутрішніх водних шляхах, відповідальності судновласників за порушення законодавства про внутрішній водний транспорт.

Закон також імплементує основні вимоги директив та регламентів ЄС згідно з Угодою про асоціацію з ЄС.

«В Україні лише 1% вантажних перевезень здійснювався річками, хоча це найдешевший і найбільш екологічний спосіб доставки вантажів у світі. Після набрання чинності цим законом у нашій державі з’явиться конкурентний ринок річкових перевезень вантажів. За підрахунками Міністерства інфраструктури, це дасть змогу збільшити вантажопотік до 30 млн тонн на рік та створити економічний ефект для держави обсягом приблизно 13-16 млрд грн щороку. Крім того, збільшення вантажних перевезень річкою допоможе вберегти від руйнування автошляхи та заощадити державні кошти на ремонті дорожнього покриття», ─ наголошується у повідомленні.

Реалізація норм цього закону сприятиме розвитку берегової інфраструктури українських річок, покращенню стану річкового господарства, розвитку на конкурентних засадах ринку послуг у сфері внутрішнього водного транспорту та залученню інвестицій, переорієнтації вантажопотоків на екологічний та економічний річковий транспорт.

Як повідомлялося, голова делегації ЄС в Україні Матті Маасікас заявляв, що ухвалення проекту закону «Про внутрішній водний транспорт» є важливою віхою в реалізації транспортної глави Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій 29 грудня, на Дніпрі навігація може здійснюватися цілий рік.