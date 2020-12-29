На Дніпрі навігація може здійснюватися цілий рік ─ Криклій

У листопаді бізнес-спільнота закликала не припиняти судноплавство на Дніпрі, оскільки погодні умови є сприятливими

Міністр поінформував, що навігація, яку зазвичай закривають на зимовий період, продовжена до 15 січня 2021 року

Навігація на Дніпрі може здійснюватися цілий рік, якщо дозволятиме погода. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Міністр поінформував, що навігація, яку зазвичай закривають на зимовий період, продовжена до 15 січня 2021 року.

«Морська адміністрація продовжила сезон річкової навігації на Дніпрі до 15 січня 2021-го. І якщо надалі погода дозволятиме, ми хочемо здійснювати цю навігацію цілий рік», — зазначив очільник міністерства.

У відомстві зауважили, що попри коронакризу та зміни до держбюджету капремонт шлюзів на Дніпрі триває. Фінансування цих проєктів йде за рахунок єврокоштів у розмірі 232,2 млн грн, які були отримані на початку серпня.

Додамо, у листопаді бізнес-спільнота закликала не припиняти судноплавство на Дніпрі, оскільки погодні умови є сприятливими, і, враховуючи досвід минулого року, можуть залишатися такими протягом усього зимового сезону.

За даними АМПУ, за підсумками січня-листопада 2020 року вантажні перевезення головною рікою України Дніпром досягли 10,05 млн т, що на 747,8 тис. т менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Було здійснено 10 473 рейси, що на 5,3% менше, ніж за 11 місяців 2019 року.

За звітний період значний ріст показали перевезення нафтопродуктів, +16% до 43,4 тис. т, металопродукція +9,1% до 1,67 млн т, та будівельні матеріали +7,3% до 5,14 млн т. За 11 місяців обсяги перевезення зернових по Дніпру скоротилися майже на третину. Так, за звітний період по Дніпру було перевезено 3,19 млн т зернових, тоді як в минулому даний показник становив 4,43 млн тонн, додали в АМПУ.