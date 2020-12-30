Оточення підвело Зеленського під імпічмент – Ставнійчук про відсторонення Тупицького

Ставнійчук: «Судді КСУ мають особливий конституційно-правовий захист. Це пов’язано з природою Конституційного Суду»

Президент України Володимир Зеленський указом про відсторонення Олександра Тупицького з посади судді Конституційного суду порушує Конституцію України, Закон України «Про Конституційний Суд України». Про це заявила заслужена юристка України, голова Комітету з питань верховенства права НААУ Марина Ставнійчук на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Судді КСУ мають особливий конституційно-правовий захист. Це пов’язано з природою Конституційного Суду. Після складення ними присяги, вступу на посаду ні президент, ні парламент, ні з’їзд суддів не мають більше жодного відношення до факту здійснення повноважень суддями КСУ. Не мають права втручатися в суддівську діяльність. Більш того, подібні речі прямо заборонені Конституцією України. Це конституційна аксіома! Властива, до речі, усім державам, де діє конституційне судочинство. Без виключень», – розповіла Ставнійчук.

Вона додала, що норма 154 Кримінального процесуального кодексу (за якою президент звільнив Тупицького – ред.) – це зовсім не про суддів КСУ, і навіть не про суддів першої інстанції судів загальної юрисдикції, а про зовсім іншу категорію посадових і службових осіб.

«Оточення Зеленського вкотре підвело свого президента «під монастир». А якщо бути точною, то під імпічмент, чи іншу відповідальність, у тому числі і кримінальну. Однак, діють зухвало, тому що переконані у своїй безкарності! Добре знають, що ухвалили восени 2019 року так званий закон про імпічмент, який унеможливлює цю процедуру, навіть у порівнянні зі статтею 111 Основного Закону», – сказала вона.

За словами Ставнійчук, задля уникнення персональної відповідальності в цю правову аферу втягнули й Офіс Генпрокурора, дії якого містять також ознаки не тільки зловживання правом, а є тотальним юридичним невіглаством.

«Усе, до чого нині вдається влада щодо Конституційного Суду: його параліч, свідомий тиск на суддів, створення атмосфери нетерпимості в суспільстві щодо КСУ, приниження цієї конституційної інституції – це все остаточне знищення держави цією владою. Мета очевидна – не допустити розгляду ключових для народу питань розпродажу української землі та тлумачення ст 13, 14 Конституції України. Питань, пов’язаних із неконституційністю так званої децентралізації та примусового об’єднання громад, що фактично призводить до знищення місцевого самоврядування в Україні, інших резонансних питань, які стоять на перепоні розпродажу всіх державних активів нашої держави», – підкреслила знана юристка.

Колишній заступник генпрокурора України Віктор Чумак також кваліфікував дії Зеленського як злочин.

Як повідомлялося, 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького з посади судді Конституційного суду строком на два місяці.

24 грудня голову Конституційного суду України Олександра Тупицького викликає Офіс генпрокурора для вручення підозри.

28 грудня Тупицький не прийшов до Офісу Венедіктової, прокуратура направила йому підозру поштою. Цього ж дня стало відомо, що Офіс генпрокурора просить президента Володимира Зеленського відсторонити Тупицького після того, як він не з'явився за викликом.