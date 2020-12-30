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    Зеленський приїхав на Прикарпаття, де зустрічатиме Новий рік

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    Перед відпочинком президент планує провести низку зустрічей&nbsp; - Зеленський приїхав на Прикарпаття, де зустрічатиме Новий рік
    Перед відпочинком президент планує провести низку зустрічей 
    Фото: УП

    Президент планує провести зустріч з новим очільником Івано-Франківщини

    Президент Володимир Зеленський прибув до Івано-Франківської області.

    Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    «Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Івано-Франківської області», - йдеться в повідомленні.

    Планується, що глава держави зустрінеться з адміністративно-господарським активом регіону та заслухає доповідь голови Івано-Франківської облдержадміністрації.

    Зазначимо, Зеленський 26 грудня призначив головою Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука.

    У середині грудня стало відомо, що в президента Володимира Зеленського будуть кількаденні канікули на Новий рік.

    Напередодні глава Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив плани Зеленського на Новий рік. Отже, Зеленський планує зустріти Новий рік в Івано-Франківській області. 

    Також стало відомо, де більшість українців планують зустріти Новий рік.

    Нагадаємо, колишня голова МОЗ Уляна Супрун порадила українцям, як безпечно відсвяткувати новорічно-різдвяні свята.

     Читайте також: Різдвяно-новорічні вихідні: коли і скільки відпочиватимуть українці


     

    Теги: вихідні свята Івано-Франківщина канікули Володимир Зеленський новорічні свята президент
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