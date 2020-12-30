Зеленський приїхав на Прикарпаття, де зустрічатиме Новий рік
Президент планує провести зустріч з новим очільником Івано-Франківщини
Президент Володимир Зеленський прибув до Івано-Франківської області.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
«Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Івано-Франківської області», - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, Зеленський 26 грудня призначив головою Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука.
У середині грудня стало відомо, що в президента Володимира Зеленського будуть кількаденні канікули на Новий рік.
Напередодні глава Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив плани Зеленського на Новий рік. Отже, Зеленський планує зустріти Новий рік в Івано-Франківській області.
Також стало відомо, де більшість українців планують зустріти Новий рік.
Нагадаємо, колишня голова МОЗ Уляна Супрун порадила українцям, як безпечно відсвяткувати новорічно-різдвяні свята.