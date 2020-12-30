Зеленський приїхав на Прикарпаття, де зустрічатиме Новий рік

Президент Володимир Зеленський прибув до Івано-Франківської області.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Івано-Франківської області», - йдеться в повідомленні.

Планується, що глава держави зустрінеться з адміністративно-господарським активом регіону та заслухає доповідь голови Івано-Франківської облдержадміністрації.

Зазначимо, Зеленський 26 грудня призначив головою Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука.

У середині грудня стало відомо, що в президента Володимира Зеленського будуть кількаденні канікули на Новий рік.

Напередодні глава Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив плани Зеленського на Новий рік. Отже, Зеленський планує зустріти Новий рік в Івано-Франківській області.

Також стало відомо, де більшість українців планують зустріти Новий рік.