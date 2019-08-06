Зеленський підписав закон про «зелений» тариф для домашніх електростанцій



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В Україні наразі працюють 12 тисяч домашніх сонячних електростанцій

Документ визначає порядок розрахунку «зеленого» тарифу для домашніх сонячних електростанцій

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до Закону України «Про альтернативні джерела енергії», які дозволяють домашнім сонячним електростанціям (СЕС) потужністю до 30 кВт продавати електроенергію за «зеленим» тарифом.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Зміни до Закону України «Про альтернативні джерела енергії» дозволяють застосовувати «зелений» тариф для електроенергії, яку виробляють приватні сонячні електростанції потужністю до 30 кВт, та скасовують обов’язково умову щодо розміщення таких установок виключно на дахах або фасадах будівель чи інших споруд.

Нагадаємо, в Україні на сьогодні працюють 12 тисяч домашніх сонячних електростанцій.

Раніше Верховна Рада України схвалила за основу і в цілому законопроект №10357, яким передбачається порядок розрахунку «зеленого тарифу» для усіх домашніх сонячних електростанцій незалежно від розміщення і встановленої потужності.

Нагадаємо, наприкінці квітня Верховна Рада прийняла закон щодо запровадження системи аукціонів у відновлюваній енергетиці України.