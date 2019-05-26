Скандальне затримання у Рівному. За що в поліцію потягнули хлопця і дівчину?

Працівники поліції склали на хлопця та дівчину у присутності матері адмінпротоколи за ст. 185-1 КУпАП (порушення порядку і організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій)

Готую запит в Нацполіцію. Негоже МВС грати в політику.

Нагадаю, п'ять попередніх років Банкову, парламент, уряд, обладміністрації чи не щодня пікетували, оголошували голодування, розбивали намети, встановлювали унітази, розвішували труси, закидували іграшковими свинями, й це іноді бували досить агресивні, а не тихі акції. По-різному поводилися мітингарі, це була демократія. Всіх ціх мітингарів проти «бариг» не чіпали. За одиночний пікет і плакат затримували тільки рух «Відсіч», з плакатом проти тодішнього кандидата в президенти, який тепер новообраний.

У Рівному 20- та 16 річні мешканці Рівного проводили у центрі міста мітинг і не подали заздалегідь відповідної заявки

Висловлюю обурення затриманням двох неповнолітніх у Рівному. Висловлюю обурення затриманням двох неповнолітніх у Рівному.

Готую запит в Нацполіцію. Негоже МВС грати в політику.

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