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    Думки вголос

    Скандальне затримання у Рівному. За що в поліцію потягнули хлопця і дівчину?

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Розсилка
    <span>Працівники поліції склали на хлопця та дівчину у присутності матері адмінпротоколи за ст. 185-1 КУпАП (порушення порядку і організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій)</span> - Скандальне затримання у Рівному. За що в поліцію потягнули хлопця і дівчину?
    Працівники поліції склали на хлопця та дівчину у присутності матері адмінпротоколи за ст. 185-1 КУпАП (порушення порядку і організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій)

    Готую запит в Нацполіцію. Негоже МВС грати в політику.

    В моій суботній срічці фейсбуку висвітилося дві новини. У Москві затримали і затягли в міліцію Вікторію Івлеву, за одиночний пікет з вимогою звільнити військовополонених українських моряків. У Рівному затримали і затягли в міліцію двох неповнолітніхза одиночний пікет з плакатом про «імпічмент». 
    Нагадаю, п'ять попередніх років Банкову, парламент, уряд, обладміністрації чи не щодня пікетували, оголошували голодування, розбивали намети, встановлювали унітази, розвішували труси, закидували іграшковими свинями, й це іноді бували досить агресивні, а не тихі акції. По-різному поводилися мітингарі, це була демократія. Всіх ціх мітингарів проти «бариг» не чіпали. За одиночний пікет і плакат затримували тільки рух «Відсіч», з плакатом проти тодішнього кандидата в президенти, який тепер новообраний. 
    У Рівному 20- та 16 річні мешканці Рівного проводили у центрі міста мітинг і не подали заздалегідь відповідної заявки

    Висловлюю обурення затриманням двох неповнолітніх у Рівному. 
    Готую запит в Нацполіцію. Негоже МВС грати в політику.
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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