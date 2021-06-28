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    Зеленський подякував ЄС за майбутню угоду про відкрите небо

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    Президент України Володимир Зеленський - Зеленський подякував ЄС за майбутню угоду про відкрите небо
    Президент України Володимир Зеленський
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні Рада ЄС дала «зелене світло» угоді з Україною

    Президент України Володимир Зеленський привітав схвалення Радою ЄС угоди про відкрите небо. Про це він написав у Twitter.

    «Вдячний Раді ЄС та Португалії за прийняття Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС. Угода дозволить нашим громадянам отримати дешевше квитки і розширити географію подорожей. Його підписання стане ще одним кроком до входження України в єдиний європейський простір», написав він.


    Нагадаємо, Рада Європейського союзу схвалила підписання з чотирма країнами – Україною, Вірменією, Катаром і Тунісом - угод про спільний авіаційний простір.

    Очікується, що угоди будуть підписані восени цього року, а після ратифіковані кожною державою-членом, Союзом та іншою стороною.

    Спочатку передбачалося, що угода між Україною та ЄС про відкрите небо може бути підписана до кінця 2020 року. Однак підписання документа відстрочили.

    Європейський спільний авіаційний простір (САП) – це двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносини у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використовувати повітряний простір.

    Переговори про САП з Україною завершилися у 2013 році, однак підписання угоди було заблоковане.



    Теги: ЄС авіація Європа літак авіаперевезення Володимир Зеленський Україна
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    Зеленський подякував ЄС за майбутню угоду про відкрите небо