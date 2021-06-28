Зеленський вніс у Раду законопроєкт про Великий герб України

Порядок використання, опис великого Державного герба буде оформлений законом

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради України проєкт закону про великий Державний Герб України. Він визначив його як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою. Про це Зеленський повідомив під час виступу на урочистому засіданні парламенту з нагоди 25-ї річниці Конституції України.

Доповідатиме законопроєкт під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради перший президент України Леонід Кравчук.

«…Всі ці роки існує тільки одне незакрите питання. Єдиний державний символ, який прямо передбачений Конституцією і якого досі не існує. Це Великий герб України. За ці роки було багато різних конкурсів, суперечок, сварок, думок і різних бачень. Це нормально, це демократія. Я гадаю, що у рік 30-ліття незалежності і 25-ліття Конституції потрібно в цьому питанні нарешті поставити крапку», – зазначив Зеленський.

Президент подякував всім депутатам, які долучені до процесу створення великого Державного герба України.

Нагадаємо, Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти підбило підсумки конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України. Було обрано переможця із 112 робіт, якого одразу розкритикували у соцмережах.

У конкурсі на найкращий ескіз великого Державного герба України переміг Олексій Кохан

Як повідомлялося, 28 червня Верховна Рада України зібралась на урочисте засідання з нагоди 25-річчя Конституції України.

Під час виступу Зеленського в Раді колишні народні депутати, правознавці, автори Конституції Степан Хмара і Віктор Шишкін стояли у футболках з написом «Зе! вбивця Конституції».

28 червня в Україні відзначається День Конституції. Цього дня 1996 року вночі Верховна Рада України затвердила Основний Закон держави.

До 30-річчя Незалежності України до Києва привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика.