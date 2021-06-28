Порошенко нагадав Зеленському: Конституція – це не «шведський стіл»

Петро Порошенко заявив, що влада ґвалтує і порушує Конституцію

П’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко нагадав президенту Володимиру Зеленському, що Конституція працює як цілісний законодавчий організм, і жодні «вищі інтереси» не можуть бути виправданням для її порушення. Про це він сказав журналістам після урочистого засідання Верховної Ради з нагоди 25-ї річниці Конституції України.

«Ювілей Конституції – це для народу, а для влади це означає тільки одне – час звітувати», – процитував Порошенко доктора наук, одного із співавторів Конституції України Володимира Буткевича.

«На жаль, влада не вважає потрібним звітувати, і це не додає оптимізму, тому що владі нема з чим звітувати, влада ґвалтує і порушує Конституцію», – переконаний Порошенко.

«Те, що ми бачимо зараз, наприклад коли «відосики» і санкції кишенькового РНБО замінюють правоохоронні органи, парламент – це руйнація української державності, а не просто узурпація влади. Бо в 107-й статті Конституції абсолютно чітко написано, що Рада національної безпеки і оборони України є консультативним, контрольним і координаційним органом. Вона по Конституції не може видавати нічого того, що на сьогоднішній день намагається робити Зеленський, і тим більше не можна цього застосовувати до українських громадян», – наголосив Порошенко.

П’ятий президент також жорстко розкритикував нові ініціативи від монобільшості: «Юридичні новації, коли рішення РНБО не мають право оскаржуватися громадянами України через суд – яке більше безглуздя можна було взагалі придумати, демонструючи некомпетентність і прагнення узурпувати владу?».

«Стаття друга, де зазначається непорушність суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Мені здається, окремі радники Володимира Зеленського її не читали, бо збираються через референдум руйнувати наш суверенітет, руйнувати нашу територіальну цілісність – або з причин некомпетентності і дилетанства, або з причин неповаги до нашої держави, у якої є суверенітет, у якої є міжнародно визнані кордони, і сьогодні це також звучало на урочистому засіданні», – зазначив Порошенко.

«Або третя стаття, де говориться про людину, про її права, непорушні права, і саме одна із головних функцій Конституції – це захист прав і свобод громадян. Права і свободи», – наголосив Порошенко.

«Конституція – це не «шведський стіл», де ти можеш підійти, другу чи третю статтю вибрати, а 106-у, де обмежені права президента, не читати. Конституція тим і цінна, що вона працює тільки як цілісний законодавчий базовий державницький організм, фундамент державності України. І тому цінність Конституції полягає в тому, що там мають одночасно працювати всі статті. Включно з тими, що були запроваджені під час моєї каденції, і найосновніше – це є те, що всі органи державної влади мають докладати всіх зусиль для руху нашої країни, для інтеграції в Європейський союз і Північноатлантичний альянс», – резюмував п’ятий президент.

Нагадаємо, 28 червня в Україні відзначається День Конституції. Цього дня 1996 року вночі Верховна Рада України затвердила Основний Закон держави.

28 червня Верховна Рада України зібралась на урочисте засідання з нагоди 25-річчя Конституції України.

Під час виступу Зеленського в Раді колишні народні депутати, правознавці, автори Конституції Степан Хмара і Віктор Шишкін стояли у футболках з написом «Зе! вбивця Конституції».