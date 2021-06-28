«Відкрите небо». Рада ЄС схвалила підписання з Україною довгоочікуваної угоди

Угода про спільний авіаційний простір ЄС та України буде підписана восени цього року

Рада Європейського союзу схвалила підписання з чотирма країнами - Україною, Вірменією, Катаром і Тунісом - угод про спільний авіаційний простір. Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

«Сьогодні Рада дала добро на підписання трьох угод про авіацію сусідства - з Україною, Вірменією і Тунісом, а також угоди про Повітряний транспорт з Катаром», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що дані угоди відкриють ринок повітряних перевезень, пропонуючи нові можливості як для споживачів, так і для операторів.

«Три угоди про сусідство знімуть ринкові обмеження щодо сусідніх країн ЄС і приєднають ці країни до внутрішнього авіаційного ринку ЄС, оскільки вони приймуть авіаційні стандарти ЄС і будуть застосовувати Авіаційні правила ЄС», – йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що рішення щодо України, Вірменії та Катару дозволяють застосовувати угоду на тимчасовій основі до завершення процедур, необхідних для її вступу в силу.

Очікується, що угоди будуть підписані восени цього року, а потім ратифіковані кожною державою-членом, Євросоюзом та іншою стороною.

Спочатку передбачалося, що угода між Україною та ЄС про відкрите небо може бути підписана до кінця 2020 року. Однак підписання документа відстрочили.

Європейський спільний авіаційний простір (САП) – це двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносини у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використовувати повітряний простір.

Переговори про САП з Україною завершилися у 2013 році, однак підписання угоди було заблоковане.