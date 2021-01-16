Зеленський подякував «кіборгам»: наш прапор знову замайорить над Донецьким аеропортом

Сьогодні в Україні відзначається День пам’яті захисників донецького летовища

У суботу, 16 січня, в Україні відзначається День пам’яті захисників Донецького аеропорту. У звʼязку з цим президент Володимир Зеленський звернувся із словами подяки до всіх, хто був причетний до оборони ДАП.

«Героїчна оборона Донецького аеропорту остаточно зламала плани Росії із захоплення України. Це виглядало як диво, коли наші люди витримували навіть після того, як почав «здаватися» бетон. Але жодного дива – це відображало закономірність. Бо українці довели, що рубіж свободи народів у Європі тепер – по східному кордону нашої держави, і на захід його вже ніхто й ніколи не відтисне.

За цю стійкість, безстрашність і незламність захисників Донецького аеропорту навали «кіборгами». Але вони були лише людьми, які показали всім нам, як це – тримати оборону навіть у меншості, вгризатися в бетон, але не відступати. Не віддавати ворогу без бою жодного сантиметра своєї території. Не тому, що вона має якесь стратегічне значення, а тому, що це – твоя земля, твій дім, який потрібно захищати», - сказав зокрема президент. Всеукраїнський день пам’яті захисників Донецького аеропорту було встановлено за ініціативою українських воїнів, які 242 дні боронили цей стратегічний об’єкт. За офіційними даними, під час оборони аеропорту загинуло 200 українських військових.