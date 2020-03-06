  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський пообіцяв «дотягнути руки» до наглядових рад

    • Розсилка
    &laquo;До всіх дійдемо, до всіх руки дотягнемо&raquo;, - заявив президент 6 березня під час візиту на Полтавщину&nbsp; - Зеленський пообіцяв «дотягнути руки» до наглядових рад
    «До всіх дійдемо, до всіх руки дотягнемо», - заявив президент 6 березня під час візиту на Полтавщину 

    Президент обіцяє розібратися з величезними зарплатами членів наглядових рад

    Президент Володимир Зеленський пообіцяв «розібратися» з наглядовими радами держкомпаній після вирішення питань з Кабміном. Про це він сказав під час відвідування Полтавської обласної клінічної лікарні в п'ятницю, 6 березня.

    Під час візиту один зі співробітників лікарні поскаржився на те, що він працює на півставки і, порівнюючи свою зарплату з доходами чиновників, йому «хочеться виїхати з країни».

    Зеленський відповів, що дуже цінує лікарів, порівняв їх з військовими на Донбасі і пообіцяв, що уряд буде працювати над підвищенням їхніх зарплат.

    «Зараз ми будемо всі, повірте мені, працювати, щоб підняти заробітну плату лікарям. Ми дуже цінуємо цю професію... Будемо над цим працювати, знайдемо вихід», - сказав Зеленський.

    «Знайдемо вихід і щодо суддів, і щодо чиновників теж. Вже ж з міністрами розібралися - зараз трохи будемо розбиратися з наглядовими радами, з іншими чиновниками. До всіх дійдемо, до всіх руки дотягнемо», - додав президент.

     

    державна служба зарплата лікар держава Володимир Зеленський президент уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ