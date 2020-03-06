Зеленський пообіцяв «дотягнути руки» до наглядових рад



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«До всіх дійдемо, до всіх руки дотягнемо», - заявив президент 6 березня під час візиту на Полтавщину

Президент обіцяє розібратися з величезними зарплатами членів наглядових рад

Президент Володимир Зеленський пообіцяв «розібратися» з наглядовими радами держкомпаній після вирішення питань з Кабміном. Про це він сказав під час відвідування Полтавської обласної клінічної лікарні в п'ятницю, 6 березня.

Під час візиту один зі співробітників лікарні поскаржився на те, що він працює на півставки і, порівнюючи свою зарплату з доходами чиновників, йому «хочеться виїхати з країни».

Зеленський відповів, що дуже цінує лікарів, порівняв їх з військовими на Донбасі і пообіцяв, що уряд буде працювати над підвищенням їхніх зарплат.

«Зараз ми будемо всі, повірте мені, працювати, щоб підняти заробітну плату лікарям. Ми дуже цінуємо цю професію... Будемо над цим працювати, знайдемо вихід», - сказав Зеленський.

«Знайдемо вихід і щодо суддів, і щодо чиновників теж. Вже ж з міністрами розібралися - зараз трохи будемо розбиратися з наглядовими радами, з іншими чиновниками. До всіх дійдемо, до всіх руки дотягнемо», - додав президент.