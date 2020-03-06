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    Де в Україні найвищі зарплати: Держстат назвав найприбутковіші професії

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    Найбільше в Україні заробляють працівники авіагалузі&nbsp; - Де в Україні найвищі зарплати: Держстат назвав найприбутковіші професії
    Найбільше в Україні заробляють працівники авіагалузі 

    Айтішники, фінансисти і пілоти в Україні заробляють найбільше

    Середньомісячна зарплата штатних працівників у сферах інформації та технологій у 2019 році становила 17 543 грн, що на 22,9% більше, ніж у 2018 році.

    Про це повідомила Державна служба статистики.

    Це третя за величиною середньомісячна заробітна плата в Україні, після зарплат працівників фінансової, страхової діяльності (19 132 грн) та працюючих в сфері авіаційного транспорту (27 300 грн).

    Держстат відзначає, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

    Зазначимо, що заборгованість підприємств з виплати заробітної плати в Україні в лютому 2020 року становила 3,034 млрд грн, що на 16,1%, або на 419,8 млн грн, більше, ніж у лютому 2019 року.

    Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в січні 2020 року зросла у порівнянні з січнем 2019 року на 16,3% - до 10 727 грн.

    Напередодні експерти назвали головну причину, що змушує українців змінити роботу. Це - низький рівень оплати праці. Дослідження показало, що 44% респондентів змінюють роботу раз на 2-4 роки, а кожен п’ятий – раз на рік чи частіше.


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