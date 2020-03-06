Шмигаль розповів, коли в Україні проведуть індексацію пенсій



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Рішення про індексацію пенсій перебуває ще в процесі розробки Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3179804

Наразі середній розмір пенсій в Україні становить 3 082 гривні 98 копійок

Новий прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обіцяє провести індексацію пенсій у 2020 році.

«Ми, звичайно, будемо проводити індексацію пенсій в цьому році. Для цього треба взяти і подивитись, чим ми володіємо в бюджеті, і ми вже почали робити це сьогодні. Я не буду обманювати, що завтра ми проіндексуємо пенсії, але ми зробимо це в цьому році і знайдемо цю можливість обов’язково, не підведемо пенсіонерів, які заробили свої пенсії», – сказав Шмигаль в ефірі телеканалу «1+1» ввечері 5 березня.

Згідно із законом про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, індексація пенсій проводиться щороку. Розмір, дату та порядок збільшення виплат ухвалює Кабінет міністрів.

За даними Пенсійного фонду, станом на 1 січня 2020 року середній розмір пенсій в Україні становить 3 082 гривні 98 копійок.

Станом на 2018 рік кількість пенсіонерів в Україні сягала 11 мільйонів 725 тисяч (дані наведені без урахування анексованого Росією Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей).

Раніше повідомлялося, що протягом 2019 року середній розмір пенсії в Україні зріс на 437 гривень і склав 3083 гривні.

Варто зазначити, що цьогорічне підвищення пенсій відбудеться перед місцевими виборами, які відбудуться 25 жовтня цього року.

Нагадаємо, в уряді зробили тривожний прогноз для майбутніх пенсіонерів.