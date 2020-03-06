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    Економіка та фінанси

    Шмигаль розповів, коли в Україні проведуть індексацію пенсій

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    <span>Рішення про індексацію пенсій перебуває ще в процесі розробки</span><span id="cc">Джерело:&nbsp;<a href="https://censor.net.ua/ua/n3179804">https://censor.net.ua/ua/n3179804</a></span> <div></div> <span></span> - Шмигаль розповів, коли в Україні проведуть індексацію пенсій
    Рішення про індексацію пенсій перебуває ще в процесі розробкиДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3179804

    Наразі середній розмір пенсій в Україні становить 3 082 гривні 98 копійок

    Новий прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обіцяє провести індексацію пенсій у 2020 році.

    «Ми, звичайно, будемо проводити індексацію пенсій в цьому році. Для цього треба взяти і подивитись, чим ми володіємо в бюджеті, і ми вже почали робити це сьогодні. Я не буду обманювати, що завтра ми проіндексуємо пенсії, але ми зробимо це в цьому році і знайдемо цю можливість обов’язково, не підведемо пенсіонерів, які заробили свої пенсії», – сказав Шмигаль в ефірі телеканалу «1+1» ввечері 5 березня.

    • Згідно із законом про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, індексація пенсій проводиться щороку. Розмір, дату та порядок збільшення виплат ухвалює Кабінет міністрів.
    • За даними Пенсійного фонду, станом на 1 січня 2020 року середній розмір пенсій в Україні становить 3 082 гривні 98 копійок.
    • Станом на 2018 рік кількість пенсіонерів в Україні сягала 11 мільйонів 725 тисяч (дані наведені без урахування анексованого Росією Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей).

    Раніше повідомлялося, що протягом 2019 року середній розмір пенсії в Україні зріс на 437 гривень і склав 3083 гривні.

    Варто зазначити, що цьогорічне підвищення пенсій відбудеться перед місцевими виборами, які відбудуться 25 жовтня цього року.

    Нагадаємо, в уряді зробили тривожний прогноз для майбутніх пенсіонерів.

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