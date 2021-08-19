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    Зеленський пообіцяв побудувати в Україні великий флот до 2035 року

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    Зеленський обіцяє, що &laquo;будуть і корвети, будуть і військові катери, будуть малі підводні човни&raquo; - Зеленський пообіцяв побудувати в Україні великий флот до 2035 року
    Зеленський обіцяє, що «будуть і корвети, будуть і військові катери, будуть малі підводні човни»
    Фото: espreso.tv

    В цьому масштабному проекті Україна розраховує на підтримку з боку Європейського Союзу, Великої Битанії та США

    Україна має завдання до 2035-го року побудувати професійний потужний флот. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на острові Зміїний у межах проєкту «Кримська редакція».

    «Питання Криму – це також питання розблокування Чорноморського і Азовського узбережжя. Ми над цим працюємо. Є завдання до 2035-го року побудувати великий флот. Це достатньо довго, але результати першого етапу наочно ми з вами зможемо побачити вже 24 серпня цього року.

    Наше завдання – побудувати професійний потужний флот, здатний давати відсіч будь-кому. Ми – мирна держава, але маємо бути готові до будь-яких кроків. Ми готуємося до розблокування чорноморського регіону. Саме таке завдання давалося мною особисто і було підтримано нашою армією», – зазначив Зеленський.

    Зеленський наголосив, що Україна не може чекати 20 років, доки в країні з’явиться інфраструктура для повноцінного суднобудування, тому влада почне будувати флот – в тому числі й в інших державах.

    Паралельно в Україні будуватиметься інфраструктура, щоб підхопити цей процес. Зеленський обіцяє, що «будуть і корвети, будуть і військові катери, будуть малі підводні човни». Те ж стосується і військових баз, будівництво першої вже скоро розпочнеться в Бердянську.

    В цьому масштабному проекті Україна розраховує на підтримку з боку Європейського Союзу, Великої Битанії та США.

    Питання посилення ВМС України буде частиною майбутньої зустрічі з президентом США, додав Зеленський.

    «Я впевнений, що українське суспільство побачить флот України, і тоді я буду відчувати себе саме тим президентом, про якого ви сказали (президентом морської держави -ред)».

    Раніше Зеленський заявив, що російська влада відмовляється вести переговори про обмін політв’язнів з анексованого Криму, для зрушення цієї ситуації необхідний прямий діалог з президентом РФ Володимиром Путіним.

    Теги: США будівництво військові держава Володимир Зеленський ВМС інфраструктура флот
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    Зеленський пообіцяв побудувати в Україні великий флот до 2035 року