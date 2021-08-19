Військові у центрі Києва на репетиції параду співали «Путін – х#йло»? (відео)

Користувачі соцмережі переконані, що це монтаж співу харківських ультрас

У мережі з'явилось відео, де військові на репетиції параду до Дня Незалежності хором співають пісню «Путін – х#йло». Відео взяте з сторіз Instagram-акаунту _gibi___, його показав редактор «Європейської правди» Сергій Сидоренко у Facebook .

Відео було опубліковане пізно ввечері 18 серпня. На ньому видно, як військові строєм марширують столичним Хрещатиком.

Проте, користувачі соцмережі переконані, що це монтаж співу харківських ультрас.

Нагадаємо, 18, 20 та 22 серпня у столиці проходять репетиції військового параду до Дня Незалежності.

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