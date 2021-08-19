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    Аби Росія розблокувала обмін кримських політв'язнів, треба говорити з Путіним – Зеленський

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    Зеленський наголосив, що &laquo;важіль&raquo; у питанні звільнення людей на боці Росії, й Москва поєднує його з анексією Криму - Аби Росія розблокувала обмін кримських політв'язнів, треба говорити з Путіним – Зеленський
    Зеленський наголосив, що «важіль» у питанні звільнення людей на боці Росії, й Москва поєднує його з анексією Криму
    Фото: zmina.info

    Президент України закликає світових лідерів тиснути на Путіна для звільнення політв’язнів

    Російська влада відмовляється вести переговори про обмін політв’язнів з анексованого Криму, для зрушення цієї ситуації необхідний прямий діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на острові Зміїний у межах проєкту «Кримська редакція».

    «Всі списки сформовані завдяки роботі нашого омбудсмена. Питання політв'язнів для нас найважливіше, на жаль, воно загальмовано повністю. На сьогодні, окрім прямих перемовин з президентом Росії щодо кримських в’язнів, я іншого виходу не бачу», – сказав Зеленський.

    Він наголосив, що, на жаль, «важіль» у питанні звільнення людей на боці Росії, й Москва поєднує його з анексією Криму.

    «Для Кремля ці люди не українські політв'язні, оскільки вони (росіяни – ред.) не визнають, що окупували Крим. Росіяни відокремлюють списки тих, хто перебуває в ОРДЛО (окупований Донбас – ред.), і списки тих наших людей, які перебувають у Криму або вже на території Росії. Ми, навпаки – об'єднуємо ці списки та говоримо про те, що питання обміну всіх на всіх – це обмін включно з кримчанами», – розповів глава держави.

    Зеленський зазначив, що закликає світових лідерів тиснути на Путіна для звільнення політв’язнів. Також він припустив, що під час Кримської платформи, яка стартує 23 серпня в Києві, будуть напрацьовані рішення і щодо цього.

    Нагадаємо, Україна направила до Гааги матеріали про незаконне переміщення в’язнів з Криму.

    Напередодні у Криму окупанти провели обшуки, затримали п'ять кримських татар.

    Раніше стало відомо, що російський суд засудив кримських татар до 12-18 років колонії.

    Лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв вважає, що сім років тому під час окупації Криму план Путіна полягав у тому, аби купити лідерів кримськотатарського руху.

    Теги: Крим Донбас Путін ОРДЛО Володимир Зеленський президент влада звільнення
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    Аби Росія розблокувала обмін кримських політв'язнів, треба говорити з Путіним – Зеленський