  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський пообіцяв змінити керівництво МВС, якщо не буде результатів у справі Шеремета

    • Розсилка
    20 липня 2016 року в Києві підірвали автомобіль із журналістом Павлом Шереметом - Зеленський пообіцяв змінити керівництво МВС, якщо не буде результатів у справі Шеремета
    20 липня 2016 року в Києві підірвали автомобіль із журналістом Павлом Шереметом

    Зеленський вважає, що у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета буде результат

    Президент Володимир Зеленський заявив, що буде змінювати керівництво Міністерства внутрішніх справ, якщо не буде результатів у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

    Про це Зеленський повідомив під час пресмарафону.

    «Я хочу, щоб ми закінчили цю справу. Мені, як і вам, потрібен результат у цій справі. Якщо до того терміну, до якого ми говорили, не буде результату — будемо змінювати керівництво», — повідомив він.

    Водночас Зеленський не може розказати деталей про розслідування справи.

    «Якщо я вам скажу, у чому секретність цієї справи, то я просто зараз зірву операцію. Ну просто візьму і зірву. Я хочу, щоб ми закінчили цю справу. Я сприймаю ваше питання, але я не займався цим питанням два роки. Я не сприймаю ці терміни на свій лад. Мені потрібен результат у цій справі. Я хочу, як і ви, цього результату. Ми хочемо знати з вами деталі цієї справи, а найголовніше – ми хочемо знати вбивць. Правильно? Давайте почекаємо, коли все це закінчиться», – сказав Зеленський.

    Як відомо, журналіст Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. Злочин залишається нерозкритим. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на днище авто, за кермом якого був Шеремет. Також було повідомлено про те, що для вбивства відомого білоруського журналіста зловмисники використовували елементи протипіхотної міни МОН-50.

    23 липня 2019 року глава Нацполіції Сергій Князєв представив доповідь щодо розслідування вбивства Павла Шеремета. У ній переважно була вже відома всім інформація.

    Потім Князєв в окремому приміщенні представив Володимиру Зеленському інформацію з обмеженим доступом.

    МВС вбивство Павло Шеремет Володимир Зеленський розслідування президент журналіст злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ