Зеленський пообіцяв змінити керівництво МВС, якщо не буде результатів у справі Шеремета



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20 липня 2016 року в Києві підірвали автомобіль із журналістом Павлом Шереметом

Зеленський вважає, що у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета буде результат

Президент Володимир Зеленський заявив, що буде змінювати керівництво Міністерства внутрішніх справ, якщо не буде результатів у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це Зеленський повідомив під час пресмарафону.

«Я хочу, щоб ми закінчили цю справу. Мені, як і вам, потрібен результат у цій справі. Якщо до того терміну, до якого ми говорили, не буде результату — будемо змінювати керівництво», — повідомив він.

Водночас Зеленський не може розказати деталей про розслідування справи.

«Якщо я вам скажу, у чому секретність цієї справи, то я просто зараз зірву операцію. Ну просто візьму і зірву. Я хочу, щоб ми закінчили цю справу. Я сприймаю ваше питання, але я не займався цим питанням два роки. Я не сприймаю ці терміни на свій лад. Мені потрібен результат у цій справі. Я хочу, як і ви, цього результату. Ми хочемо знати з вами деталі цієї справи, а найголовніше – ми хочемо знати вбивць. Правильно? Давайте почекаємо, коли все це закінчиться», – сказав Зеленський.

Як відомо, журналіст Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. Злочин залишається нерозкритим. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на днище авто, за кермом якого був Шеремет. Також було повідомлено про те, що для вбивства відомого білоруського журналіста зловмисники використовували елементи протипіхотної міни МОН-50.

23 липня 2019 року глава Нацполіції Сергій Князєв представив доповідь щодо розслідування вбивства Павла Шеремета. У ній переважно була вже відома всім інформація.

Потім Князєв в окремому приміщенні представив Володимиру Зеленському інформацію з обмеженим доступом.