Зеленський пояснив, чому «весна пройшла», а посадок досі нема



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Пресмарафон Володимира Зеленського

Президент: Пішло очищення. 1 листопада правоохоронці повинні показати результат

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на пресмарафоні заявив, що він не має права впливати на антикорупціонерів, але очищення від корупціонерів вже почалось і 1 листопада правоохоронці повинні показати результат. Про це він сказав, відповідаючи на питання про те, що «у суспільства виникає багато питань – а де люди, які сіли?».

«Коли я прийшов, я думав, що на другий день ми будемо саджати всіх корупціонерів. Потім мені сказали, що президент не має права впливати на антикорупціонерів. Я ж не впливаю. Ми збираємо наради з правоохоронцями. В нас є крайня точка – 1 листопада. На нарадах я в них запитую – де результат?», - сказав Зеленський.

Він додав, що для реформи прокуратури, треба прийняти законопроєкт і що все треба робити за законом.

«Пішло очищення. 1 листопада правоохоронці повинні показати результат», - заявив Зеленський.

За попередніми даними, пресмарафон президента Зеленського може тривати близько 10 годин.

Зазначимо, що на пресмарафон акредитовано понад 300 журналістів.

«Представники медіа ставитимуть запитання президенту групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини. Формуватимуться вони за списком акредитації», - повідомили у пресслужбі, додавши, що кожне медіа отримає у відповідь на свій лист підтвердження зі вказаним часом для зустрічі з президентом.

Як повідомляє кореспондент Главкома, журналисти ризикують не встигнути задати питання, оскільки Зеленський відповідав на одне питання близько 15 хвилин.

Журналісти мають змогу працювати у пресцентрі, організованому на території Kyiv Food Market, де здійснюватиметься пряма трансляція інтерв’ю.