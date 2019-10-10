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    Зеленський розказав, за яких умов може піти з поста

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    Президент Володимир Зеленський на пресмарафоні - Зеленський розказав, за яких умов може піти з поста
    Президент Володимир Зеленський на пресмарафоні

    Президент оцінив можливість Майдану

    Президент України Володимир Зеленський  під час спілкування з журналістами на пресмарафоні розказав, за яких умов може піти з поста.

    Президента під час пресмарафону запитали з приводу акцій протесту на Майдані і про те, чи вважає він, що однією з причин цього є той факт, що він недостатньо комунікував з суспільством з приводу «формули Штайнмаєра», президент відповів: «Так, я недокомунікував із суспільством. Наша команда тут програла. Це є помилка. Але в наших інших кроках жодної помилки не було. Ми захищаємо інтереси держави».

    Також Зеленський оцінив можливість Майдану.

    «Я готовий піти. І моя команда до цього готова. Кровопролиття не буде. Але люди повинні знати, що вони оберуть. Вони точно не оберуть припинення війни. Бо доведеться знову обирати з отого всього «меню», що є у нас в країні», - резюмував глава держави.

    За попередніми даними, пресмарафон президента Зеленського може тривати близько 10 годин.

    Зазначимо, що на прес-марафон акредитовано понад 300 журналістів.

    «Представники медіа ставитимуть запитання президенту групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини. Формуватимуться вони за списком акредитації», - повідомили  у пресслужбі, додавши, що кожне медіа отримає у відповідь на свій лист підтвердження зі вказаним часом для зустрічі з президентом.

    Як повідомляє кореспондент Главкомажурналисти ризикують не встигнути задати питання, оскільки Зеленський відповідав на одне питання близько 15 хвилин.

    Журналісти мають змогу працювати у пресцентрі, організованому на території Kyiv Food Market, де здійснюватиметься пряма трансляція інтерв’ю.

     Читайте також: Десять годин із Зеленським. Трансляція пресмарафону з президентом
    Володимир Зеленський президент журналіст
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