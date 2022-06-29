Зеленський порівняв втрати України та Росії на війні

Президент зазначив, що на деяких ділянках українські сили відтісняють ворога, а з деяких були змушені відходити

«Де ми втрачаємо один танк, вони втрачають п'ять»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що щоденні бойові дії в Україні завдають великих втрат, зокрема й Росії. Про це він заявив в інтерв’ю американському телеканалу NBC.

За словами українського президента втрати Росії у війні переважають українські у п’ять разів. Водночас, він додав, що і сил у Росії значно більші, ніж в України.

«Де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає п’ять. Де ми втрачаємо один танк, вони втрачають п'ять. Так, ми боремося. Але треба бути справедливими й сказати, що нам справді складно. Бо на один наш танк у них є десять своїх, на одного нашого бійця – їхніх десять. Хоч би якими міцними ми були, але їх у десять разів більше. Нам складно, але ми тримаємося», – зазначив він.

Президент додав, що на деяких ділянках українські сили оборони відтісняють ворога, а з деяких були змушені відходити через чисельну перевагу противника.

«Сам на сам із Росією нам складно. І, напевно, ми не витримаємо, тому дуже важлива підтримка Європи та США… Всі повинні зрозуміти, що це не наша війна. Не просто війна Росії з Україною, це війна всього цивілізованого світу з РФ, з її військово-політичним керівництвом, з її армією. Ми не зможемо одні, і слава Богу, що нам допомагають», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, що Україна втрачає щодня до сотні своїх захисників, а кількість поранених за день перевищує кілька сотень.Він додав, що найскладніше – на Сході, зокрема в Луганській та Донецькій областях.

Станом на сьогодні, за даними Генштабу ЗСУ, українські військові ліквідували уже близько 35 450 окупантів. Також знищено тисячі одиниць ворожої техніки.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав США визнати Росію державою-спонсоркою тероризму. Відповідна резолюція погоджена комітетом Сенату США, а юридичне рішення може бути ухвалене Державним департаментом.