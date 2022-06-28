Зеленський закликав США визнати Росію країною-спонсоркою тероризму

Президент України вважає, що рішення визнати РФ країною-спонсоркою тероризму має підтримати увесь демократичний світ

Президент України Володимир Зеленський закликав США визнати Росію державою-спонсоркою тероризму. Про це глава держави сказав у своєму традиційному вечірньому зверненні.

Відповідна резолюція погоджена комітетом Сенату США, а юридичне рішення може бути ухвалене Державним департаментом.

«Я звернувся до США із закликом визнати Росію державою-спонсоркою тероризму. Відповідна резолюція погоджена комітетом Сенату США, а юридичне рішення буде ухвалене державним департаментом. Таке рішення очевидно потрібне і його має підтримати увесь демократичний світ. Я сказав про це учасникам саміту «Великої сімки», який відбувся в Німеччині», – сказав Зеленський.

Також президент додав, що звертаючись до лідерів «сімки», сказав, що «нашого спільного потенціалу абсолютно достатньо, щоб перемогти російську армію – вона не вміє воювати».

На цей час в список внесені чотири держави: Куба, Північна Корея, Іран і Сирія.

Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що у Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсоркою тероризму, а її президента Володимира Путіна – терористом.

Раніше Рада закликає США визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Також перша країна ЄС визнала Росію державою-терористом.