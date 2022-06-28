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    Політика

    Зеленський закликав США визнати Росію країною-спонсоркою тероризму

    Зеленський звернувся до США із закликом визнати Росію державою-спонсоркою тероризму - Зеленський закликав США визнати Росію країною-спонсоркою тероризму
    Зеленський звернувся до США із закликом визнати Росію державою-спонсоркою тероризму
    фото: Офіс президента України

    Президент України вважає, що рішення визнати РФ країною-спонсоркою тероризму має підтримати увесь демократичний світ

    Президент України Володимир Зеленський закликав США визнати Росію державою-спонсоркою тероризму. Про це глава держави сказав у своєму традиційному вечірньому зверненні.

    Відповідна резолюція погоджена комітетом Сенату США, а юридичне рішення може бути ухвалене Державним департаментом.

    «Я звернувся до США із закликом визнати Росію державою-спонсоркою тероризму. Відповідна резолюція погоджена комітетом Сенату США, а юридичне рішення буде ухвалене державним департаментом. Таке рішення очевидно потрібне і його має підтримати увесь демократичний світ. Я сказав про це учасникам саміту «Великої сімки», який відбувся в Німеччині», – сказав Зеленський.

    Також президент додав, що звертаючись до лідерів «сімки», сказав, що «нашого спільного потенціалу абсолютно достатньо, щоб перемогти російську армію – вона не вміє воювати».

    На цей час в список внесені чотири держави: Куба, Північна Корея, Іран і Сирія.

    Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що у Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсоркою тероризму, а її президента Володимира Путіна – терористом.

    Раніше Рада закликає США визнати Росію державою-спонсором тероризму.

    Також перша країна ЄС визнала Росію державою-терористом.

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    Теги: росія окупанти США війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський закликав США визнати Росію країною-спонсоркою тероризму