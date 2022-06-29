ЗСУ ліквідували ще 200 рашистів. Генштаб оновив втрати ворога

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 126-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворога зосереджені на веденні бойових дій на Лисичанському та Бахмутському напрямках з метою оточення міста Лисичанськ і створенні умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ.