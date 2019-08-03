Зеленський повідомив, коли відбудеться зустріч представників МЗС «нормандського формату»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент України Володимир Зеленський

За словами президента, зустріч представників МЗС «нормандського формату» очікується наприкінці серпня у Франції

Представники на рівні міністерств закордонних справ країн «нормандського формату» можуть зустрітися наприкінці серпня у Франції, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Наприкінці серпня передбачається зустріч в «нормандському форматі» чотирьох представників на рівні Міністерств закордонних справ. У Франції. Чотири представники у Франції наприкінці серпня», - сказав він, відповідаючи на питання про те, коли може бути саміт в «нормандському форматі», під час відвідування майбутніх народних депутатів від партії «Слуга народу» в Трускавці, де вони проходять навчальні курси.

Як повідомлялося, 11 липня відбулася перша телефонна розмова президентів України і Росії Володимира Путіна і Володимира Зеленського. Після цього в Парижі пройшла зустріч політичних радників, помічників лідерів «нормандської четвірки».

16 липня заступник голови Офісу президента України Вадим Пристайко повідомив, що радники глав держав і урядів країн «нормандської четвірки» планують зустрітися наприкінці літа, щоб обговорити реалізацію досягнутих у липні домовленостей.

17 липня Зеленський в інтерв'ю українським телеканалам сказав, що очікує після наступної зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів держав «нормандського формату» проведення зустрічі самих лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.

«12 липня була перша зустріч наших представників, домовилися, що буде ще одна зустріч - вже більш істотна, і через одну зустріч намагатимуться зустрітися чотири лідери. Я вважаю, що цим ми наблизимося до дипломатичного вирішення цього питання», - сказав він.

«Нормандська четвірка» - група високопоставлених представників України, Німеччини, Франції та РФ, створена в червні 2014 року для врегулювання ситуації на Донбасі. Може проходити як на рівні глав держав, так і на рівні глав МЗС.

Початок «нормандського формату» було покладено на зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та РФ 6 червня 2014 року в Шато-де-Бенувіль в Нормандії (Франція) під час святкування 70-ї річниці висадки союзників (1944).

Як повідомлялось, Зеленський може зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом у вересні.

Джерело: Інтерфакс-Україна