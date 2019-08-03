Зеленський у Трускавці попередив «слуг народу» про неприпустимість пропусків Ради і «договорняків»



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Президент України Володимир Зеленський

Президент зазначив, що поки не визначена дата його послання до Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, оскільки ще не зрозуміло, коли почне роботу новий парламент

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з новообраними від партії «Слуга народу» депутатами Верховної Ради в Трускавці (Львівська область), де вони проходять тижневе інтенсивне навчання від «Київської школи економіки», і попередив їх про неприпустимість пропуску пленарних засідань або «договорняків». Про це він повідомив журналістам.

«У нас дуже багато законопроектів. Ми хочемо, щоб вони розуміли, наскільки серйозна на них відповідальність. На них така відповідальність, що вони не мають права не ходити на роботу або телефонувати про щось домовлятися з кимось. Щоб вони про це навіть не думали, коли якісь чоловіки або жінки серйозні будуть їм телефонувати і щось пропонувати. Я не хочу і не буду впливати на партію, на Верховну Раду, але якщо до нас дійдуть такі чутки, то у нас буде дуже серйозна розмова з депутатами. Говорити вже не буде про що», - сказав він.

Зеленський також відповів, що поки не визначена дата його послання до Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, оскільки ще не зрозуміло, коли почне роботу новий парламент.

Раніше Офіс президента прогнозував, що нова Рада почне свою роботу не раніше вересня.

28 липня в елітний отель Ryxos Prykarpattya з’їхались майбутні депутати від «Слуги народу» на тижневий тренінг. А вже у вівторок журналістам, які приїхали спеціально до Трускавця, дозволили бути присутніми на початку тренінгу, але після перерви їх не впустили до залу.

Джерело: Українські новини