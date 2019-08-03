Зеленський розказав, коли планує зустрітися з Трампом



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Зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом відбудеться у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом у вересні. Про це він сказав у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» 3 серпня у Трускавці Львівської області.

«Має бути зустріч із президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні», – сказав він.

1 червня стало відомо, що Трамп запросив Зеленського відвідати Вашингтон.

8 липня колишній посол України в США Валерій Чалий заявив, що зустріч може відбутися в серпні-вересні 2019 року.

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявляв 27 липня, що дати зустрічі лідерів поки не визначено.

Крім того, Зеленський заявив, що на зустріч у нормандському форматі на рівні МЗС очікують наприкінці серпня у Франції.

«Наприкінці серпня заплановано зустріч у нормандському форматі чотирьох представників на рівні міністерств закордонних справ. У Франції», – сказав президент, відповідаючи на запитання журналістів.

Переговори щодо врегулювання конфлікту в Україні тривають у мінському (Україна – Росія – ОБСЄ) і нормандському (Україна – Росія – Німеччина – Франція) форматах.