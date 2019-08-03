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    Зеленський розказав, коли планує зустрітися з Трампом

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    Зеленський розказав, коли планує зустрітися з Трампом

    Зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом відбудеться у Вашингтоні

    Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом у вересні. Про це він сказав у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» 3 серпня у Трускавці Львівської області.

    «Має бути зустріч із президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні», – сказав він.

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    1 червня стало відомо, що Трамп запросив Зеленського відвідати Вашингтон.

    8 липня колишній посол України в США Валерій Чалий заявив, що зустріч може відбутися в серпні-вересні 2019 року.

    Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявляв 27 липня, що дати зустрічі лідерів поки не визначено.

    Крім того, Зеленський заявив, що на зустріч у нормандському форматі на рівні МЗС очікують наприкінці серпня у Франції.

    «Наприкінці серпня заплановано зустріч у нормандському форматі чотирьох представників на рівні міністерств закордонних справ. У Франції», – сказав президент, відповідаючи на запитання журналістів.

    Переговори щодо врегулювання конфлікту в Україні тривають у мінському (Україна – Росія – ОБСЄ) і нормандському (Україна – Росія – Німеччина – Франція) форматах.

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