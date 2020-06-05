«Не убив – вже добре»: Зеленський постріляв з лука в «кабана» (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимиру Зеленському у Кам'янці-Подільському показали тир і запропонували самому зробити постріл Фото: Михайло Сімашкевич, Facebook

Президент влучив у ногу намальованому на мішені кабану

Президент Володимир Зеленський постріляв з лука у Кам'янець-Подільській фортеці під час свого візиту на Хмельниччину.

Під час екскурсії 4 червня главі держави показали тир і запропонували самому зробити постріл. Зеленський влучив у ногу намальованому на мішені кабану.

«Не убив - вже добре. Вбивати не можна», – пожартував Зеленський.

Президент також провів у Кам'янці-Подільському нараду з представниками туристичної галузі та викликав обурення у журналістів через те, що не дотримується карантину.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський 3-4 червня перебував з робочою поїздкою на Хмельниччині. 3 червня пресслужба президента виклала фото, на якому Володимир Зеленський разом із главою свого офісу Андрієм Єрмаком і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком п'ють каву в кафе. Хоча згідно з графіком виходу з карантину, до 5 червня кафе й ресторани можуть працювати тільки на винос.

У свою чергу Віктор Ляшко в коментарі журналістам сказав, що карантин вони з президентом не порушували, а лише зайшли пересвічитися, наскільки ресторан готовий працювати за новими правила в умовах карантину.

Сам Зеленський сказав, що готовий заплатити штраф, якщо дійсно порушив правила.

«Я готовий віддати штраф, якщо я щось порушив… Мені сказали, запросили, я зайшов, усе там перевірив», – сказав він під час огляду ремонту дороги на Хмельниччині.