Український переговорник Фокін: Якби Росія не захопила Крим, то сюди прийшли б американці



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Вітольд Фокін що у 2014 році заявляв, що на сході України «повстав трудовий Донбас»

«Росію потрібно зрозуміти: у неї в Криму флот» - заявив Фокін

Перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі, експрем'єр-міністр України Вітольд Фокін фактично виправдовує окупацію Криму Росією.

Свою позицію 87-річний Фокін озвучив в інтерв'ю телеканалу «112», який пов’язують з кумом російського президента Путіна Віктором Медведчуком.

«Є ще одна версія, і я схильний думати, що вона серйозна. Адже, чому американські авіаносці увійшли в Середземне море, пройшли Дарданелли і Босфор? Є версія, що якби Росія не захопила в той час Крим, то цілком можливо, вона б втратила Крим навічно, бо прийшли б сюди американці. А Росію потрібно зрозуміти: у неї там флот» - сказав Фокін.

Напередодні, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський ввів Вітольда Фокіна до складу делегації України для участі в Тристоронньої контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донбасі (ТКГ).

Зазначимо, що Вітольд Фокін що у 2014 році також заявляв, що «повстав трудовий Донбас».

За словами глави делегації України в Мінську Леоніда Кравчука, Фокін має допомогти налагодити взаємодію жителями Донбасу, які проживають на непідконтрольній території, а також мешкають на решті території України.

Раніше Зеленський пояснив, що перший президент України Леонід Кравчук «потужна і мудра людина», має авторитет, тому він і призначив його головою Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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