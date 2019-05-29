Зеленський прибув на Львівщину і вирушив на шахту «Лісова»



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Володимир Зеленський вирушив на шахту «Лісова» Фото: twitter.com/apukraine

Сьогодні, 29 травня, близько четвертої години ночі, на шахті «Лісова» стався обвал породи, внаслідок чого загинули двоє гірників

Президент України Володимир Зеленський прибув на Львівщину і вирушив на шахту «Лісова». Про це йдеться у повідомленні Адміністрації президента України у Twitter.

«Володимир Зеленський прибув на Львівщину. Одразу вирушив на шахту «Лісова», де загинули гірники», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, близько четвертої години ночі, на шахті «Лісова» у Сокальському районі стався обвал породи, внаслідок чого під завалом опинились двоє гірників. Під час проведення рятувальної операції на поверхню їх підняли без ознак життя.

Згодом в ДП «Львіввугілля» повідомили, що на шахті «Лісова» в ніч на 29 травня в 4-ту зміну на 181 бортовому штреку пласта «Сокальський» в районі сполучення з лавою №181 стався обвал порід покрівлі, яким було захоплено двоє працівників дільниці з видобутку вугілля №1.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

У Червонограді 29 травня оголосили день жалоби за загиблими гірниками шахти «Лісова» Михайлом Турком та Михайлом Павликом. У місті обмежено проведення розважальних заходів та приспущено державний прапор на установах міста.