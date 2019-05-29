Трагедія на шахті «Лісова»: події збігаються зі сценарієм серіалу «Слуга народу»



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За сценарієм, у сюжеті йдеться про трагедію саме на шахті «Лісова». А далі події розгортаються на тлі демонстрації сепаратизму в Україні

У середу, 29 травня, стало відомо, що на шахті «Лісова» на Львівщині стався обвал породи. За попередньою інформацією, загинуло двоє гірників. Так виходить, що ці події збіглися зі скандальним епізодом зі серіалу «Слуга народу», пише ZIK.

За сценарієм, у сюжеті йдеться про трагедію саме на шахті «Лісова». Але в серіалі всіх шахтарів вдалося врятувати. А далі події розгортаються на тлі демонстрації сепаратизму в Україні.

Нагадаємо, раніше голова Незалежної спілки гірників України Михайло Волинець написав у соцмережі, що 29 травня на шахті «Лісова» ДП «Львіввугілля» сталося обрушення породи, загинули двоє гірників.

Згодом в ДП «Львіввугілля» повідомили, що на шахті «Лісова» в ніч на 29 травня в 4-ту зміну на 181 бортовому штреку пласта «Сокальський» в районі сполучення з лавою №181 стався обвал порід покрівлі, яким було захоплено двоє працівників дільниці з видобутку вугілля №1.

У Червонограді 29 травня оголосили день жалоби за загиблими гірниками шахти «Лісова» Михайлом Турком та Михайлом Павликом. У місті обмежено проведення розважальних заходів та приспущено державний прапор на установах міста.